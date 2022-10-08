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台南國慶連假訂房逾9成 米奇、米妮吸客6千人拍照打卡

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
使用濾鏡拍照上傳迪士尼台灣臉書可以參加抽獎。圖／台南觀旅局提供
使用濾鏡拍照上傳迪士尼台灣臉書可以參加抽獎。圖／台南觀旅局提供

國慶連假首日天公作美，台南再度湧現旅遊人潮，熱門的國華海安商圈、小西門商圈、赤崁園區、孔廟園區及南紡商圈一早上湧入逾4萬人次的造訪。根據觀光旅遊局的統計，昨晚住宿率昨晚逾8成，今明兩日訂房率也近9成，許多大型飯店跟經典特色民宿已一房難求。

觀旅局說，米奇與好朋友CHILL遊台南活動，接續由10公尺巨型米奇、米妮本尊壓軸驚喜現身加入好朋友行列，新功能台南濾鏡登場，於10月14日前使用濾鏡拍照上傳迪士尼台灣臉書(https://fb.watch/g0K1iffzz8/)就可以參加抽獎，今早就吸引逾6千人到現場拍照打卡。

觀旅局推薦前往安平區看完米奇與好朋友Chill遊台南後，旁邊入夜的「大魚星光牆」和「大魚的祝福」鯨魚隔港遙遙相望，也是許多遊客駐足的拍照點，遊憩碼頭廣場的對面就是美食如雲的安平老街，再走幾步就是安平古堡、安平樹屋，往安平港濱沿岸散步還可往林默娘公園、情定碼頭德陽艦園區、1661台灣船園區、億載金城等眾多超人氣景點。

台南市議會廣場則舉辦「2022議起愛相隨-平安祈福燈會」，夜間有璀璨燈會還有鞋藝嘉年華，歡迎民眾體驗亮麗的台南夜間觀光。

頑皮世界推出「好事成雙 雙十同行」活動。除了門票優惠再送消費券、餐點和伴手禮第二件折扣，還有秋日市集、DIY彩繪、每天5場的動物解說等精彩活動，一早也湧進近2千名親子遊客，連假10月9、10日舉辦「動物大遊行」，現場還有專人幫忙畫動物妝，邀請大家一同來加入遊行。

南鯤鯓代天府今日開始吳府千歲全台進香活動，一早就逾萬人參與。虎頭埤風景區迷人山光水色，一早就破千人入園晨運踏青，園區國慶日10月10日生日遊客免費入園，10月11日女生享有免費入園的優惠。

山上水道博物館雙十連假適逢為百年館慶，柳營尖山埤渡假村尖山森友會秋季野餐季，左鎮化石園區夢幻時光活動，一早總計也有逾千人入園。亞洲的地獄與幽魂展至10月16日，南美館二館一早近千人入館，喜歡刺激還沒跟到的朋友，可把握連假安排參觀。

台南觀旅局推薦順遊台南市議會觀賞平安燈會。圖／台南觀旅局提供
台南觀旅局推薦順遊台南市議會觀賞平安燈會。圖／台南觀旅局提供
台南安平進行的米奇與好朋友CHILL遊台南活動，吸引大批遊客。圖／台南觀旅局提供
台南安平進行的米奇與好朋友CHILL遊台南活動，吸引大批遊客。圖／台南觀旅局提供
台南安平進行的米奇與好朋友CHILL遊台南活動，新功能台南濾鏡登場。圖／台南觀旅局提供
台南安平進行的米奇與好朋友CHILL遊台南活動，新功能台南濾鏡登場。圖／台南觀旅局提供

台南 連假 燈會

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