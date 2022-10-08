影／謝龍介爆郭信良連任穩了？郭信良和黃偉哲這樣說

台南市議長郭信良不披綠袍首戰，今天成立競選總部展現連任的氣勢，立法院長游錫堃都到場力挺說郭信良很有能力，服務也很好，要疼惜這樣的議長，呼籲支持郭信良繼續擔任台南市議長。謝龍介也爆料說郭信良穩了，因為連民進黨都支持他。

對於先前傳出蔡英文總統方面已派員跟台南市長黃偉哲溝通，下屆議長還是由議長郭信良擔任，郭信良和黃偉哲都對此提出說明。郭信良說蔡英文總統目前還沒有到這種狀態，但蔡總統是希望因為他是離開民進黨，唯一支持民進黨中心理念貫徹民進黨施政理念的只有他，2、30年對民進黨的感情始終不捨， 他有沒有在支持，大家心中有一把尺。

郭說，賴清德擔任市長任內8年被刪除預算43億，他議長3年多才刪掉市府預算7千2百多萬，扣掉民進黨自己刪除的5千多萬，任內刪掉的預算是全國最低的只刪2千2百萬，相信心目中有一把尺，他擔任議長尊重每個議員的建議權，所以台南市議會的提案和中央提案達到5千6百多件，打破以往第一屆和第二屆的總合，這種成績有目共睹，才會得到全國公部門評鑑第一名。

至於適不適合擔任下一屆議長，郭信良說，所有的議員都有他們自己的想法，予以尊重但會極力爭取支持和認同，蔡英文總統是希望他在議會延續服務。是有這樣子講過但還沒有到和黨團協商的地步。因11月26日才會選出所有議員，重新組合後大家各自的想法是否一致，現在言之過早，不加以猜測。

黃偉哲說，有關議長黨的規定是由黨團決定，他要高度尊重，但是也必須肯定議長4年來率領議會和市府，為了台南市民相當的努力，雖然這次市府預算沒有審查完，還是希望大家一起拋棄成見，為市民謀福利，至於議長他沒有替所有人決定的權利，在台上喊的他都尊重。