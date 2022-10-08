快訊

被控車內偷情 出版社董事辯「均停留在本壘」反遭打臉

民眾驚「怎麼越來越大？」 彰化雜木場悶燒近60小時仍濃煙蔽日

馬斯克「特區說」、傳美兵推護晶片 學者：美國對台灣不信任

影／謝龍介爆郭信良連任穩了？郭信良和黃偉哲這樣說

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議長郭信良（左四）今天成立競選總部。市長黃偉哲也到場站台。記者吳淑玲／攝影
台南市議長郭信良（左四）今天成立競選總部。市長黃偉哲也到場站台。記者吳淑玲／攝影

台南市議長郭信良不披綠袍首戰，今天成立競選總部展現連任的氣勢，立法院長游錫堃都到場力挺說郭信良很有能力，服務也很好，要疼惜這樣的議長，呼籲支持郭信良繼續擔任台南市議長。謝龍介也爆料說郭信良穩了，因為連民進黨都支持他。

對於先前傳出蔡英文總統方面已派員跟台南市長黃偉哲溝通，下屆議長還是由議長郭信良擔任，郭信良和黃偉哲都對此提出說明。郭信良說蔡英文總統目前還沒有到這種狀態，但蔡總統是希望因為他是離開民進黨，唯一支持民進黨中心理念貫徹民進黨施政理念的只有他，2、30年對民進黨的感情始終不捨， 他有沒有在支持，大家心中有一把尺。

郭說，賴清德擔任市長任內8年被刪除預算43億，他議長3年多才刪掉市府預算7千2百多萬，扣掉民進黨自己刪除的5千多萬，任內刪掉的預算是全國最低的只刪2千2百萬，相信心目中有一把尺，他擔任議長尊重每個議員的建議權，所以台南市議會的提案和中央提案達到5千6百多件，打破以往第一屆和第二屆的總合，這種成績有目共睹，才會得到全國公部門評鑑第一名。

至於適不適合擔任下一屆議長，郭信良說，所有的議員都有他們自己的想法，予以尊重但會極力爭取支持和認同，蔡英文總統是希望他在議會延續服務。是有這樣子講過但還沒有到和黨團協商的地步。因11月26日才會選出所有議員，重新組合後大家各自的想法是否一致，現在言之過早，不加以猜測。

黃偉哲說，有關議長黨的規定是由黨團決定，他要高度尊重，但是也必須肯定議長4年來率領議會和市府，為了台南市民相當的努力，雖然這次市府預算沒有審查完，還是希望大家一起拋棄成見，為市民謀福利，至於議長他沒有替所有人決定的權利，在台上喊的他都尊重。

郭信良 民進黨 台南市長

延伸閱讀

郭信良總部成立湧7千人 謝龍介和黃偉哲都站台

影／「挺台南、作伙贏」說明會 蘇貞昌賣力演出氣氛熱

謝龍介批消費券賄選說謊 黃偉哲競辦：市民福利淪口水政爭

台南好米季貓貓蟲咖波稻田吸睛 黃偉哲推台南好米

相關新聞

嘉縣突要求調整海域範圍 雲縣：無法接受、絕不妥協！

內政部營建署上月30日召開國土計畫視訊會議，嘉義縣政府與會代表在會議中突然要求就嘉義縣毗鄰雲林、台南海域線作調整，雲林縣...

台南鯤鯓海堤步道無夜間照明 地方促改善

台南市南區黃金海岸鯤鯓至灣裡長約5公里的海堤步道，吸引許多民眾散步、運動、騎自行車，也有不少觀光客欣賞落日美景，但缺乏夜...

台南國慶連假訂房逾9成 米奇、米妮吸客6千人拍照打卡

國慶連假首日天公作美，台南再度湧現旅遊人潮，熱門的國華海安商圈、小西門商圈、赤崁園區、孔廟園區及南紡商圈一早上湧入逾4萬...

影／謝龍介爆郭信良連任穩了？郭信良和黃偉哲這樣說

台南市議長郭信良不披綠袍首戰，今天成立競選總部展現連任的氣勢，立法院長游錫堃都到場力挺說郭信良很有能力，服務也很好，要疼...

全民運盛大開幕 蔡英文蘇貞昌同台讚揚翁章梁辦得好

2022全民運動會開幕典禮晚間在嘉義縣立田徑場盛大舉行，大會以「發光在嘉義」為主題，開幕表演開創6項全台獨「嘉」，籌備會...

超跑抵嘉吸睛 文化商圈嘉年華熱鬧登場

「2022嘉義市文化商圈成果發表嘉年華」今日起一連2天在文化公園熱情登場，超跑現場氣派展示，吸睛度百分百；嘉義市長黃敏惠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。