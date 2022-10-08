全民運盛大開幕 蔡英文蘇貞昌同台讚揚翁章梁辦得好

2022全民運動會開幕典禮晚間在嘉義縣立田徑場盛大舉行，大會以「發光在嘉義」為主題，開幕表演開創6項全台獨「嘉」，籌備會召集人嘉義縣長翁章梁，與擔任大會會長的行政院院長蘇貞昌，依序致詞，歡迎各地選手參與，蔡英文總統宣布比賽開始，為期6天全民運正式起跑。

蔡英文說，台灣女子拔河世界賽摘金為台灣爭光，全民運感受參賽選手滿滿活力，挑戰自我企圖，賽事精彩可期，政府重視全民體育，廣建體育場館培育選手，帶動全民運動風潮，感謝嘉縣辦這麼有人情味賽事，接著承辦國慶焰火，歡迎大家來嘉玩吃美食。

蘇貞昌讚揚嘉縣辦這麼好、新鮮賽事，國歌安排鄒族領唱很活，健康要運動，運動保健康，全民大家來運動，不必追求高、速、遠。翁章梁說，嘉縣辦喜事辦全民運，希望大家將嘉義人情味帶回家，接著來參加國慶焰火卡位，帶回最美天空記憶。

嘉縣太陽之都，以「發光在嘉義」為主題，期待所有選手都在嘉義縣發光，獲得佳績。安排在地團隊鄒族pasunaeno兒童合唱團、愛+1擊樂團等演出，展現嘉義縣特色。開幕典禮處處亮點，舞台設計透過科技立體呈現屬於嘉縣特有「日出、雲海、太陽」，表演以嘉縣「最在地」、「最獨特」地理、族群、人文、宗教、信仰與表演藝術等特色，結合科技元素，搭配「高空特技」展演，帶給大家前所未有感觀饗宴。

開幕演出六項全台獨「嘉」首創，包括阿里山意象「立體舞台布景」、運動會首度「全景科技投影」、太陽之都「高空透明光屏」、高空特技「空中樂團」、阿里山神木「立體屏幕聖火台」、全民運動會「全民點聖火」等特色，更安排「暖場秀、迎賓秀、開幕秀」三大橋段，展現嘉義人好客與熱情。

開幕典禮結束，晚間8點發光音樂祭登場，嗨翻嘉義夜，主持人黃子佼及圓圓搭檔，高人氣樂團輪番接力上陣，玖壹壹、美秀集團、裝咖人、麋先生等樂團輪翻開唱，壓軸安排全台獨家發光秀表演，全程美女舞團熱舞，全場勁歌熱舞，樂動嘉義，壓軸旋風煙火高空馬戲表演，持續高潮90分鐘，嘉義愈夜愈嗨。