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超跑抵嘉吸睛 文化商圈嘉年華熱鬧登場

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
現場超跑氣派展示吸睛。圖／嘉義市政府提供
現場超跑氣派展示吸睛。圖／嘉義市政府提供

「2022嘉義市文化商圈成果發表嘉年華」今日起一連2天在文化公園熱情登場，超跑現場氣派展示，吸睛度百分百；嘉義市長黃敏惠熱情邀請全國民眾國慶連假來嘉消費，參與嘉義市購物節抽輕豪宅、百萬休施車等大獎，還能吃美食、賞超跑，感受好吃、好玩、好快樂的幸福氛圍。

市長黃敏惠表示，在經濟部中小企業處的支持下，大力協助嘉義市的商圈，讓商圈能透過導入雲端工具、開發商圈入口網站等方式，提高嘉義市在全國能見度。

商圈理事長劉慶宗今年規劃超跑吸引眾人目光，並安排2天不間斷表演，引進 PG Talk以及Line點餐平台，進行數位轉型，與公部門攜手合作拼經濟，整合虛實通路，行銷在地特色店家，成功帶進滿滿收獲與商機。

理事長劉慶宗表示，今年商圈與嘉義市政府一同向經濟部中小企業處爭取「111年度商圈街區營造競賽補助計畫」就是為了活絡商圈經濟。這次成果嘉年華獨樹一格加入超跑展示與比賽，呈現嘉義市小而美和充滿活力的亮點，相信嘉義市國慶連續假期一定會熱鬧滾滾。

「2022嘉義市文化商圈成果發表嘉年華」10月8日、9日兩天，在嘉義市文化公園熱鬧舉辦；10月9日及10日上午8時至下午6時在嘉義市湖美一路則有刺激的「超跑動態秀」以及0至400直線加速賽。

嘉義市長黃敏惠（中）與活動人員合影。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（中）與活動人員合影。圖／嘉義市政府提供
跑車吸引大家的目光達到宣傳效果。圖／嘉義市政府提供
跑車吸引大家的目光達到宣傳效果。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（中）主持啟動儀式。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（中）主持啟動儀式。圖／嘉義市政府提供
吸引假日民眾前往參與擠爆會場。圖／嘉義市政府提供
吸引假日民眾前往參與擠爆會場。圖／嘉義市政府提供

嘉義 國慶

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