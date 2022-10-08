聽新聞
test
0:00 / 0:00
小愛之心成就大愛之事 雲縣表揚39支公益團體
雲林縣政府今天頒發公益慈善奉獻獎，表揚縣內39支公益慈善團體。口湖蚵寮村前村長陳玉釵11年前一手創辦社區課後照顧班，陪伴當地許多單親、新二代孩子度過求學時期；雲林縣夜市慈愛會則協助甘苦人喪葬費用，累計金額達1.9億元，更是個案家庭狀況彈性給予急難或助學金等，以小愛之心成就大愛之事。
陳玉釵有感社區家庭結構變化，創辦口湖蚵寮學堂，輔導不少家長在外地工作、隔代教養或新住民、單親家庭等學童，她說，教育不能等待，「今天不做，明天就會後悔」，9年前成立口湖鄉樂齡學習中心照顧長者。
雲林縣夜市慈愛會結合社會各界善心人士力量，辦理社會急難救助，至今已協助4018件喪葬補助個案，另視個案家庭狀況給予教育勵學金，累積有141名大專、大學（科技）學生及92名語言治療學生，累計捐款達2億498多萬元。
縣長張麗善說，今年首辦表揚感謝所有獲獎團體長期付出，也透過公開表揚溫馨感動的故事，讓社會大眾學習和效法，激發更多正面善良力量，鼓勵雲林子弟多做好事。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言