小愛之心成就大愛之事 雲縣表揚39支公益團體

雲林縣政府今天頒發公益慈善奉獻獎，表揚縣內39支公益慈善團體。口湖蚵寮村前村長陳玉釵11年前一手創辦社區課後照顧班，陪伴當地許多單親、新二代孩子度過求學時期；雲林縣夜市慈愛會則協助甘苦人喪葬費用，累計金額達1.9億元，更是個案家庭狀況彈性給予急難或助學金等，以小愛之心成就大愛之事。

陳玉釵有感社區家庭結構變化，創辦口湖蚵寮學堂，輔導不少家長在外地工作、隔代教養或新住民、單親家庭等學童，她說，教育不能等待，「今天不做，明天就會後悔」，9年前成立口湖鄉樂齡學習中心照顧長者。

雲林縣夜市慈愛會結合社會各界善心人士力量，辦理社會急難救助，至今已協助4018件喪葬補助個案，另視個案家庭狀況給予教育勵學金，累積有141名大專、大學（科技）學生及92名語言治療學生，累計捐款達2億498多萬元。