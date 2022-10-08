推動綠色運輸 綠電抵嘉環保市集

為推動綠色運輸和生活，電動車業者今日在嘉義市中央廣場舉辦「綠電抵嘉環保市集」，從食衣住行4大面向，宣導落實節能、減廢、永續理念。市長黃敏惠表示，面對極端氣候和有限資源，不只要著重環境保護，還要落實環境永續。

嘉義市機動車輛密度全國第二，市民普遍以機車為主要交通工具，市長黃敏惠表示，運具電動化已是未來趨勢，為提升電動機車使用便利性，目前環保局已建置電動機車充電站（免費及投幣式充電站）105站，設置密度為全國第一、以及民間業者設置的45處電池交換站，鼓勵市民多多利用市府提供的換購電動二輪車加碼補助措施，進而達到全市2050年淨零排放的目標。

今日在中央廣場舉辦的綠能環保市集，廣邀業者展示食、衣、住、行四大生活面向環保作為。其中，「行」的部分，透過時下最夯的電動機車，給民眾「出門換滿、續行整天」的全新交通體驗。

而住的部份，客製化環保桌椅及沙發創意十足，業者蔡宗賢表示，產品設計理念就是從設計端開始就考量如何減少日後廢棄物和垃圾的可能，以「壞那裡就只換那裡，不喜歡那裡就換那裡」的模組化設計，配合廢料回收重製，建構資源再利用生態鏈，可將廢棄物變成新商品，全面落實品牌環保核心價值。