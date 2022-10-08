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嘉縣突要求調整海域範圍 雲縣：無法接受、絕不妥協！
內政部營建署上月30日召開國土計畫視訊會議，嘉義縣政府與會代表在會議中突然要求就嘉義縣毗鄰雲林、台南海域線作調整，雲林縣政府今天發布新聞稿指出此舉嚴重侵犯行政管轄權及漁業權，強調「捍衛縣境絕不妥協」。
目前雲林縣與嘉義縣海域範圍南側界線為，由雲林縣與嘉義縣交界處「點號25」往西延伸至「嘉義縣沿岸海域漁業權1區」端點（點號24）、「嘉義縣沿岸海域漁業權34區」端點（點號23）後，延伸至「澎湖與臺灣本島之中間線」得垂點「點號22」，再往北接回「點號21」。
依據國土計畫法第41條規定，直轄市、縣（市）主管機關海域管轄範圍，得由中央主管機關會商有關機關劃定。此項規定已於2019年7月12日訂定發布，也經由各縣市政府依程序公告。
縣府指出，在該場會議進行時，嘉義縣代表無預警提出修訂調整海域管轄範圍，要求以編號25連至21為雲林縣、嘉義縣海域界線，除違背該海域範圍劃設原則，更讓雲林縣海域範圍嚴重限縮。
縣府表示，嘉義縣府事先未與雲林縣協商，即片面要求修訂海域界線，已嚴重侵犯雲林縣行政權及漁業權，縣府無法接受，也傷害雲林縣民感情，定會捍衛雲林縣權益，且基於兩縣長久以來良好互動，呼籲嘉義縣府尊重相關法令規定，避免兩縣產生不必要的誤會。
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