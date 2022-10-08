蘇貞昌嘉縣說明政績 懇請鄉親支持年底大選全壘打

行政院長蘇貞昌今天下午出席嘉義縣太保市的「中央地方做伙拚・民主台灣大步行」政績說明會，述說政府在老人、幼兒、偏鄉等照顧政策，懇請鄉親年底支持同黨各級民意代表候選人，打出全壘打順利當選。

蘇貞昌拿起招牌撞球桿，細數中央政績，他表示，蔡英文2屆選總統，嘉縣得票率都是最高，蔡總統也對嘉義縣農最照顧，農民健康保險、職災保險、農業保險、農民退休金如今都實現；嘉縣老人人口最多，蔡總統執政現今每年長照649億元，展現照顧老人最大誠意。老人有照顧就能減輕年青人的負擔。他也談到政府對育兒津貼翻倍、補助不孕症療程、班班有冷氣、照顧偏鄉孩子營養午餐等。

蘇貞昌表示，翁章梁擔任4年縣長以來建設看得見，包括讓嘉義縣有科學園區、蒜頭糖廠5分車通車高鐵站、故宮南院國寶館將興建、國慶煙火、鐡路高架化等。

他說，翁章梁當縣長農工大縣正在實現，中央、地方選對人「中央地方一條線、福利建設看得見」，讓縣長、市長、議員、村里長、代表等全部選上，全壘打！

翁章梁表示，嘉義縣目前有6個產業園區正在啟動，都是中央小英政府和院長蘇貞昌力挺才有辦法成型。