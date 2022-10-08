雲林科技、治水引戰 藍綠縣長參選人交鋒

行政院副院長沈榮津昨應工業區廠商聯合總會邀請，至雲林斗六舉辦「顧產業拚經濟」講座，民進黨雲林縣長參選人劉建國也出席與會，會中提出褒忠產業園區是相當合適的新基地建議，後續劉陣營再召開記者會指安慶圳大排治理工程被「割稻尾」，對此縣府新聞處長羅楚東回應，特定團隊為批評縣府發表長篇大論，「心虛式的義憤填膺、轉移焦點，騙不了人民」。

劉建國昨與全國數十家工業區廠商參加沈榮津主講的講座，討論中央產業政策發展與方針、2050年淨零排放等議題，廠商也藉機了解中央政策，加上10月13日國境開放，沈榮津當面與廠家對談，直接給予精準資訊。

劉建國提及，目前中央斥資6.16億元在中科虎尾園區新建標準廠房，中央招商已有矽品精密、中興電工、李長榮化工及炎洲等進駐，土地核配率98%趨近飽和，他向行政院長蘇貞昌與沈副院長建議，雲林未來要發展雙技農業，褒忠產業園區很適合，請中央考慮讓中科擴展至褒忠。

而劉建國競選總部副發言人林昀蔚會後透過記者會表示，張麗善執政的縣府團隊，前天大張旗鼓舉辦雲林虎尾安慶圳大排及溪埔子中排治理工程動工典禮，竟說中央補助款都是縣府爭取，但事實二案9成5經費是由立委蘇治芬爭取才順利取得，直指有人被外界批評割稻尾，還因搶功而叫屈。

羅楚東今天回應指出，縣府建設處2019年起就多次向中央提出中科擴大開發，甚至張縣長也親自帶隊前往拜會行政院討論此議題，最近一次是上月正式發函予國科會盼中央協助，但被正式回覆婉拒；劉的建議相對張縣長提出「褒忠機械產業園區」早已送進中央，原已同意縣府規劃分區開發，讓有意進駐的廠商儘早投入，卻一夕間被翻盤，恐怕背後目的只有選舉利益。

至於安慶圳大排及溪埔子中排治理工程，經縣府水利處提報中央勘評後核定部分計畫，前年4月22日獲1億750萬元，縣府為縮減設計發包時間，以開口契約進行設計，歷經5次審查會，第5河川局終於去年8月27日核定設計內容，水利署今年1月14日將本案轉列為正式工程並同意發包。