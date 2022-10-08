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斗六市長致電抽中25萬首獎 得主誤認詐騙掛電話

中央社／ 雲林縣8日電
雲林縣斗六市長林聖爵。聯合報系資料照。記者黃于凡／攝影
雲林縣斗六市長林聖爵。聯合報系資料照。記者黃于凡／攝影

福懋興業公司昨天慶祝25週年活動，除捐100萬元扶助社福團體外，並請雲林斗六市長林聖爵抽出價值25萬元加油券首獎，結果住嘉義的得獎人竟說「別騙肖仔」後掛電話。

福懋興業股份有限公司高級專員鄧再得今天告訴中央社記者，昨天週年慶活動結束後，再撥電話聯繫到首獎得主，這名得主非常高興，但還是有點不敢相信會被抽中首獎，已請得主於11日下午上福懋公司的官網，屆時會公告所有的抽獎名單。

鄧再得指出，公司從15週年慶起，每年均辦理回饋社會及摸彩活動，公司的加油站每年7月到8月每賣出1公秉油就捐新台幣10元，今年累積要捐75萬餘元，公司湊成整數100萬元，昨天下午的25週年慶活動中，捐給家扶基金會等全國10個社會福利團體。

總公司位在雲林縣的福懋公司為回饋消費者，昨天也辦理抽獎活動，活動期間，約有75萬張摸彩券投入摸彩箱，昨天並邀請斗六市長林聖爵現場抽出最大獎價值25萬元加油券。

林聖爵今天告訴中央社記者，因75萬張摸彩券來自各區，先抽出區域，再從這個區域中抽出最大獎，當時是抽到嘉義地區，並抽出幸運者，立即撥電話過去，接電話是一名男子，除了恭喜得獎外，也表明自己是斗六市長，且強調這不是詐騙電話，但得獎者並不相信，說了一句「別騙肖仔」後，就掛電話。

雲林家扶中心主任廖志文昨天也在抽獎現場，他今天表示，斗六市長林聖爵昨天打電話給首獎得主是以擴音方式，當對方說「別騙肖仔」後掛電話，大家都笑了出來，認為反詐騙已深植人心。

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