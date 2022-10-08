台南虱目魚文化季「虱情畫意遊將軍」今熱鬧促銷

台南虱目魚文化季「虱情畫意遊將軍」今天在鯤鯓鯤溟里聯合活動中心登場；市長太太劉育菁與民眾同享虱目魚鮮甜滋味，體驗漁村人文魅力。

會場有在地農漁民展售虱目魚嶺等相關產品，區公所提供現煮免費虱目魚丸湯，吸引不少民眾品嘗選購。

將軍區長洪聰發指出，許多民眾完成闖關遊戲，集滿3章兌換紀念品及口味獨特的現烤虱目魚披薩，香氣四溢，第一次吃的民眾直呼好吃。第二屆台南五大區虱目魚美味選拔賽，將軍區漁民王朝和奪得第二名佳績，為家鄉爭取榮耀。

闖關活動「防汛魚你同遊」釣魚遊戲讓民眾瞭解防水擋板使用，許多小朋友玩得不亦樂乎，家長拿出相機捕捉小朋友的逗趣模樣，氣氛輕鬆歡樂。

劉育菁表示，虱目魚是台南人的「家魚」，各式虱目魚小吃不容錯過，她笑說市長黃偉哲是最會吃虱目魚的人，歡迎大家一起把美味推廣出去，市府也持續媒合多元營銷管道，開拓國內外通路，把優質虱目魚送到各地消費者手中，消費者吃得健康，漁民也過得更好。