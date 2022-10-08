招手北部投資商 南市運河星鑽市有地14日辦台北說明會

台南市政府推動多年的中西區運河星鑽計畫，緊鄰運河、中正、海岸商圈為市區精華中的蛋黃區，地政局10月14日下午2點30分，在台北寒舍辦理台北場招商說明會，目前已有20家北部投資廠商有意參與並完成報名，目前報名仍在持續受理中，預計今年11月公告上網。

「台南市中西區星鑽段2425、2426地號地上權案」面積4600多坪，為了永續利用也因應房地產高漲，台南市府首次採地上權招商，以星鑽水岸經貿圈為發展願景，具有指標意義，今年4月起陸續舉辦台南場、台中場招商說明會，已吸引將近50家中南部的建築、開發、零售業及休閒娛樂業者洽詢。

地政局說，台南市運河星鑽地區，為中西區政經中心樞紐，臨安平運河畔、河樂廣場及海安商圈，富觀光休閒氛圍；且鄰近永華行政中心、台南生活美學館及永華國民運動中心，周邊生活休閒機能良好；至台南火車站及台南機場僅需10至15分鐘車程，為台南市中心的精華地段，適合發展結合零售、飲食、休閒、旅宿及辦公等多元服務機能，可規畫府城文化特色商圈、運河國際觀光旅館、星鑽景觀辦公大樓等多樣化產品，打造商業複合使用新地標。