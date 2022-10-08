快訊

本土+44,467、境外+67、死亡+76 共12縣市破千例

馬斯克建議台灣納入中國特別行政區 綠委籲抵制特斯拉

怕高通膨吃掉退休金 到底該存多少…專家算給你聽

登革熱仍處高原期 南市環保局提醒這幾區卵粒數仍偏高

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市環保局今天在安南、永康、仁德、東山、六甲等16個地點辦理「積水容器回收兌換活動」，民眾響應熱烈。圖／環保局提供
台南市環保局今天在安南、永康、仁德、東山、六甲等16個地點辦理「積水容器回收兌換活動」，民眾響應熱烈。圖／環保局提供

台南市環保局表示，10月的南台灣仍處於登革熱的高原期，今天同步在安南、永康、仁德、東山、六甲等16個地點辦理「積水容器回收兌換活動」，民眾響應熱烈，10月全市共計要辦50場次。環保局長謝世傑提醒市民朋友整理居家環境、落實巡倒清刷，遠離登革熱威脅。

環保局表示，台南市目前維持零本土登革熱，境外登革熱1例，但10月13日起指揮中心放寬COVID-19入境免居家檢疫，登革熱防疫工作更不能鬆懈。台南市目前病媒蚊監測上仍屬於高原期，依誘卵桶監測結果，中西區、安平區、南區、安南區及永康區卵粒數仍偏高，顯示病媒蚊仍活躍。

環保局舉辦積水容器回收兌換活動，今年已舉辦87場，平均每場次可回收270公斤廢積水容器。其中以塑膠類廢容器佔大宗。兌換的物品為實用的生活物資，包括殺蟲劑、防蚊液、衛生紙、香皂等。環保署南區環境管理中心此次加碼贊助衛生紙。兌換活動自上午8時許展開，很多人清理寶特瓶、鋁罐等瓶罐兌換今天準備約700份兌換品，被兌換一空。

環保局指出，登革熱等以病媒蚊為媒介的疫病，防治首上重環境整頓與孳生源清除。易成為病媒蚊繁殖溫床的場所包括空地空屋、菜園等。民眾一旦發現廢輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤有積水，一定要順手倒掉，並妥善收拾或予以倒置，使用中的儲水容器務必定期刷洗、加蓋或加掛細網，養成「巡、倒、清、刷」習慣，杜絕惱人的蚊蟲。

台南市環保局今天在安南、永康、仁德、東山、六甲等16個地點辦理「積水容器回收兌換活動」，民眾響應熱烈。圖／環保局提供
台南市環保局今天在安南、永康、仁德、東山、六甲等16個地點辦理「積水容器回收兌換活動」，民眾響應熱烈。圖／環保局提供

登革熱 病媒蚊 衛生紙

延伸閱讀

全國首部公廁專法北市10/12上路 違規者將處罰

瑞芳猴硐地區大清消 預防登革熱效果好

10/13邊境將開放！高醫熱帶醫學中心警示：登革熱也蠢動

高雄登革熱增1例境外移入 市府：無社區擴散風險

相關新聞

台南鯤鯓海堤步道無夜間照明 地方促改善

台南市南區黃金海岸鯤鯓至灣裡長約5公里的海堤步道，吸引許多民眾散步、運動、騎自行車，也有不少觀光客欣賞落日美景，但缺乏夜...

登革熱仍處高原期 南市環保局提醒這幾區卵粒數仍偏高

台南市環保局表示，10月的南台灣仍處於登革熱的高原期，今天同步在安南、永康、仁德、東山、六甲等16個地點辦理「積水容器回...

五環五箭推動嘉義縣發展 副議長陳怡岳競總成立冠蓋雲集

尋求連任的民進黨嘉縣議會副議長陳怡岳，上午在朴子市成立競選總部，現場湧入3千多名支持者，場面盛大熱烈，縣長翁章梁、舅舅立...

台南文賢路拓寬暨文賢橋改建工程獲勞動部優良工程金安獎

勞動部第16屆推動職業安全衛生優良工程金安獎選拔結果揭曉；台南市政府工務局「仁德區文賢路(台1線至保安路)拓寬工程(台8...

台南好米季貓貓蟲咖波稻田吸睛 黃偉哲推台南好米

台南市政府在後壁菁寮田區舉辦「台南好米季」行銷推廣台南米食。今天結合國慶連假熱鬧展開，與人氣Line貼圖「貓貓蟲咖波」合...

食農共好-3萬包米乖乖4月內完售 振奮創業青年

嘉義青年陳岱聲6年前自創品牌「奮起福」以台灣米推出一系列米食產品，今年更與乖乖公司合作，以嘉義市台農82米推出奮起福米乖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。