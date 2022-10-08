登革熱仍處高原期 南市環保局提醒這幾區卵粒數仍偏高

台南市環保局表示，10月的南台灣仍處於登革熱的高原期，今天同步在安南、永康、仁德、東山、六甲等16個地點辦理「積水容器回收兌換活動」，民眾響應熱烈，10月全市共計要辦50場次。環保局長謝世傑提醒市民朋友整理居家環境、落實巡倒清刷，遠離登革熱威脅。

環保局表示，台南市目前維持零本土登革熱，境外登革熱1例，但10月13日起指揮中心放寬COVID-19入境免居家檢疫，登革熱防疫工作更不能鬆懈。台南市目前病媒蚊監測上仍屬於高原期，依誘卵桶監測結果，中西區、安平區、南區、安南區及永康區卵粒數仍偏高，顯示病媒蚊仍活躍。

環保局舉辦積水容器回收兌換活動，今年已舉辦87場，平均每場次可回收270公斤廢積水容器。其中以塑膠類廢容器佔大宗。兌換的物品為實用的生活物資，包括殺蟲劑、防蚊液、衛生紙、香皂等。環保署南區環境管理中心此次加碼贊助衛生紙。兌換活動自上午8時許展開，很多人清理寶特瓶、鋁罐等瓶罐兌換今天準備約700份兌換品，被兌換一空。