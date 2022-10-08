五環五箭推動嘉義縣發展 副議長陳怡岳競總成立冠蓋雲集
尋求連任的民進黨嘉縣議會副議長陳怡岳，上午在朴子市成立競選總部，現場湧入3千多名支持者，場面盛大熱烈，縣長翁章梁、舅舅立委陳明文、蔡易餘、縣黨部主委陳川崎等站台加油，北市議員阮昭雄、藝人楊烈、馬幼興、李囉、李芳雯等也站台助陣，楊烈獻唱，陳怡岳展現豐沛人脈、團結勝選氣勢。
陳怡岳懇切拜託鄉親千萬不要分票，全力支持「農工大縣、議會推手」，嘉義的未來，咱作伙拚！現場還有太子會電音三太子、勝鴻社、港美獅陣等陣頭演出，「凍蒜」加油聲不斷。翁章梁說，縣政少不了副議長相挺，請鄉親支持。
陳怡岳說，他蟬聯3屆議員、連任2屆副議長，問政12年，受鄉親鼓勵愛護，他用心服務回報鄉親，每年完成請託陳情案超過1200件，本屆任內爭取建設經費逾50億元，兼環愛慈善會理事長，運用有限的資源與人力，照顧身心障礙、獨居貧困長輩、遭遇重大變故弱勢族群，給予溫暖與關懷。
陳怡岳提「五環」策略，扶助新創事業、跨境電商物流、輔導中小企業、積極節能減碳、落實公平正義，鏈結尖端產業；交通建設主張「五箭」齊發，藉藍色公路、激活水上機場、監督橋梁改建、加速道路改善、打造廊道景觀，瞄準嘉義進步核心，將持續協助縣府打造「農工大縣」。
議員選舉第四選區，人口減少席次由7席減少為6席，競選多達10人，個個實力堅強，競爭非常激烈，陳怡岳特別拜託鄉親千萬不要分票，請大家唯一支持，全力相挺，讓他順利當選，成為「農工大縣、議會推手」。
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