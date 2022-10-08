台南文賢路拓寬暨文賢橋改建工程獲勞動部優良工程金安獎

勞動部第16屆推動職業安全衛生優良工程金安獎選拔結果揭曉；台南市政府工務局「仁德區文賢路(台1線至保安路)拓寬工程(台86線至保安路)暨三爺溪排水文賢橋改建工程」贏得金安獎。

工務局長蘇金安表示，這項工程全長約1913公尺，原12公尺道路拓寬為15公尺，投入總經費近5億8千萬元，分2階段辦理。第1階段由台86線橋下至保安路，包括文賢橋改建，道路長約497公尺，寬度15公尺，雙向各佈設一混合車道並增設人行道。第2階段由台1線至台86線長約1413公尺，拓寬段雙向各佈設一混合車道並增設人行道，兩案工程預計今年11月底前全部完工。

蘇金安指出，文賢橋因梁底高度及跨距不足，時有區域嚴重淹水情形，市府為大眾安全及促進經濟觀光發展，改建橋長約54公尺、寬15公尺，型式為單柱式斜張鋼梁景觀橋含兩端引道橋梁提高及既有道路拓寬工程，已提前於今年8月7日完工並開放通車。

這項工程位於仁德區文賢路，緊鄰奇美博物館、十鼓仁糖文化園區、保安車站、嘉藥大學及保安工業區，具觀光、產業、教育、交通等重要性。工程推動以來要求工程團隊務必以職安衛為第一要件，全力推動施工安全衛生管理相關機制以及創新作為，不但橋型及工法大幅降低職安風險，同時配合辦理萬代橋與文賢橋區域聯防，並以全員工安、施工零災害、員工考核獎懲機制及分包商評比機制等等，達到施工團隊以安全第一、品質至上為目標。