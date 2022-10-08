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台南好米季貓貓蟲咖波稻田吸睛 黃偉哲推台南好米
台南市政府在後壁菁寮田區舉辦「台南好米季」行銷推廣台南米食。今天結合國慶連假熱鬧展開，與人氣Line貼圖「貓貓蟲咖波」合作，打造吸睛的「咖波稻田」，推出多項好米季與咖波聯名商品，行銷讓台南好米。
市長黃偉哲表示，台南是全國重要米食產區，好米季行銷以人氣貼圖貓貓蟲咖波結合農村意象，吸引更多年輕朋友走進稻田、走進農村，甚至還有許多咖波迷清晨五點不到就來排隊，等待購買聯名商品。
黃偉哲也與多名外賓、地方人士站上「咖波稻陣走」健走起跑線，鳴槍為健走活動揭幕，民眾與咖波吉祥物一起熱鬧開走。黃偉哲表示，很開心人氣代言明星讓更多人接觸稻田文化產業。
台南好米季國慶連假三天都有活動，今天有健走、鄉村市集、米食品嘗，這三天也都有咖波周邊手作DIY、咖波見面會、紅龜粿DIY與稻草筆DIY等活動；可愛咖波到點彩繪景觀台開放到10月23日。相關活動資訊在後壁區農會臉書專頁。
農業局長李建裕說，台南主要稻米產區包括白河、官田、柳營、後壁；水源來自於純淨的烏山頭水庫，加上嘉南平原適宜的土質及氣候，生產出品質優良的台南好米。也希望好米季吸引遊客親近並走入農村，了解稻米產業，進而支持選用台南好米、帶動相關米食製品銷售。
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