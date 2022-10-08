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食農共好-3萬包米乖乖4月內完售 振奮創業青年

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
以奮起福米乖乖「排骨便當」口味，原本預估1年內銷售3萬包，沒想到不到4個月完售。記者李宗祐／攝影
以奮起福米乖乖「排骨便當」口味，原本預估1年內銷售3萬包，沒想到不到4個月完售。記者李宗祐／攝影

嘉義青年陳岱聲6年前自創品牌「奮起福」以台灣米推出一系列米食產品，今年更與乖乖公司合作，以嘉義市台農82米推出奮起福米乖乖「排骨便當」口味，風味特殊又捉住消費者目光，原本預估1年內銷售3萬包，沒想到不到4個月完售。執行長陳岱聲說，在短短的4個月內完售，是很令人振奮的一個結果。

35歲陳岱聲是竹崎鄉奮起湖山區土生土長的小孩，祖先在日據時代是伐木工人，因修築鐵路在奮起湖定居；對陳岱聲而言，奮起湖有著日本味道的村庄，當時想創品牌又能與在地連結，所以取名「奮起福」，「福」字除了諧音外，也帶有日式感覺。

陳岱聲表示，稻米是來自土地的溫度，做成米食將這分溫度送給大家，這溫度就是幸福的溫度，所以將公司取名「奮起福」。成立6年來，以台灣米製作各式不同的米食，產品從零歲到百歲年齡層都有，例如寶寶系列的餅干、適合銀髮族的米棒，另外也有將阿里山茶與台灣米結合成茶餅干、米奶茶、茶夾心米餅等。

陳岱聲表示，很多人不知道嘉義市有種植稻米，之前市府推幸福嘉義米（台農82號米），他試著做成米磚（米香），發現米的香氣、口感都很棒，思考如何透過有趣的方式將這麼好的米推廣出去讓全國都知道。想到乖乖是大家從小吃到大的餅干，自告奮勇寫企畫書向乖乖公司尋求結盟合作推出嘉義限定米乖乖。

首批採購1千多公斤幸福米，製作成幸福米乖乖，為讓大家吃到產品時會增加對嘉義的記憶，不管是從產品內容物、外包裝等設計，都融入嘉義有趣的東西，消費者拿這包乖乖時會發現是從嘉義車站出發，經奮起湖車站再到阿里山，就是個「奮起向上」的精神，就好像搭著小火車從市區上阿里山的過程，然後到奮起湖吃個便當。

陳岱聲說，大家都吃過甜的乖乖但是沒吃過便當口味的米乖乖吧？發想成為趣味與記憶點，就以這樣的切入然後結合地文化，把產品奮起福米乖乖「排骨便當」口味開發出來。

陳岱聲表示，未來將會以嘉義米陸續開發不一樣的米食，例如近來開發出利用嘉義的火龍果、紅薏仁，做出「火龍果嘉薏仁米磚」獲農糧署常備米糧優選。透過這樣的創意跟研發、行銷，可以讓農業的產能提升更多，這是個很棒的循環，也是持續努力的方向。

執行長陳岱聲說，在短短的4個月內完售，是很令人振奮的一個結果。記者李宗祐／攝影
執行長陳岱聲說，在短短的4個月內完售，是很令人振奮的一個結果。記者李宗祐／攝影
以台灣米製作各式不同的米食，產品從零歲到百歲年齡層都有。記者李宗祐／攝影
以台灣米製作各式不同的米食，產品從零歲到百歲年齡層都有。記者李宗祐／攝影

嘉義 奮起湖 便當

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