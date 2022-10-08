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全民運晚間嘉義縣盛大開幕 青農大軍防疫志工團演出亮點

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉縣農會總幹事黃貞瑜領軍的青農及防疫志工兩支表演團隊，將是演出亮點。圖／縣農會提供
嘉縣農會總幹事黃貞瑜領軍的青農及防疫志工兩支表演團隊，將是演出亮點。圖／縣農會提供

嘉義縣首次承辦全民運動會，晚間將在縣立田徑場熱鬧盛大開幕，縣長翁章梁昨晚觀看開幕彩排，要帶給觀眾最好體驗，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌晚間都要參加開幕，縣農會總幹事黃貞瑜領軍的青農及防疫志工兩支表演團隊，將是演出亮點。

開幕式演出場面盛大，燈光音響效果震撼，迎賓秀安排奏樂、擊鼓、共舞，開幕秀包括天籟鄒樂、諸羅獻藝、希望前行等演出，領域橫跨音樂、在地藝術、舞蹈，鏗鏘有力的樂響、豪無冷場的銜接，撼動大眾對嘉縣想像。

翁章梁說，透過彩排看到需要調整地方，就是要帶給全國民眾最好體育盛事，開幕演出一定更好看，晚間5點半開始很多活動連番登場，新的嘉義、活力的嘉義將會透過轉播展示在國人眼前，展現新風貌。

縣農會總幹事黃貞瑜領軍18鄉鎮市青農，迎賓秀防疫嘉油志工團啦啦隊，兩團將在開幕晚會發光登場。黃貞瑜說，表演跳脫傳統思維，志工團將以街舞呈現，青農團以特技結合舞步亮相，每團參與演出的素人很多都是第一次接觸，練習6次，其中20多名超過80歲長輩。

黃貞瑜說，百工百業組成防疫嘉油志工團，來自各鄉鎮市，感謝義竹鄉長黃阿家、議員戴光宗、林緗亭、許有疆及縣政顧問呂文正號召，協助練習場地租借，招募超過250人參與盛會，除消防弟兄上陣，部份成員們身著醫護裝，訴求「團結防疫，守護台灣」，用舞蹈表演向防疫前線致敬。

嘉義縣首次承辦全民運動會，晚間將在縣立田徑場熱鬧盛大開幕，縣長翁章梁昨晚觀看開幕彩排。圖／嘉縣府提供
嘉義縣首次承辦全民運動會，晚間將在縣立田徑場熱鬧盛大開幕，縣長翁章梁昨晚觀看開幕彩排。圖／嘉縣府提供
嘉縣農會總幹事黃貞瑜領軍的青農及防疫志工兩支表演團隊，將是演出亮點。圖／縣農會提供
嘉縣農會總幹事黃貞瑜領軍的青農及防疫志工兩支表演團隊，將是演出亮點。圖／縣農會提供
嘉義縣首次承辦全民運動會，晚間將在縣立田徑場熱鬧盛大開幕，縣長翁章梁昨晚觀看開幕彩排。圖／嘉縣府提供
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嘉縣農會總幹事黃貞瑜領軍的青農及防疫志工兩支表演團隊，將是演出亮點。圖／縣農會提供
嘉縣農會總幹事黃貞瑜領軍的青農及防疫志工兩支表演團隊，將是演出亮點。圖／縣農會提供
嘉義縣首次承辦全民運動會，晚間將在縣立田徑場熱鬧盛大開幕，縣長翁章梁昨晚觀看開幕彩排。圖／嘉縣府提供
嘉義縣首次承辦全民運動會，晚間將在縣立田徑場熱鬧盛大開幕，縣長翁章梁昨晚觀看開幕彩排。圖／嘉縣府提供

青農 嘉義 翁章梁

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