全民運晚間嘉義縣盛大開幕 青農大軍防疫志工團演出亮點

嘉義縣首次承辦全民運動會，晚間將在縣立田徑場熱鬧盛大開幕，縣長翁章梁昨晚觀看開幕彩排，要帶給觀眾最好體驗，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌晚間都要參加開幕，縣農會總幹事黃貞瑜領軍的青農及防疫志工兩支表演團隊，將是演出亮點。

開幕式演出場面盛大，燈光音響效果震撼，迎賓秀安排奏樂、擊鼓、共舞，開幕秀包括天籟鄒樂、諸羅獻藝、希望前行等演出，領域橫跨音樂、在地藝術、舞蹈，鏗鏘有力的樂響、豪無冷場的銜接，撼動大眾對嘉縣想像。

翁章梁說，透過彩排看到需要調整地方，就是要帶給全國民眾最好體育盛事，開幕演出一定更好看，晚間5點半開始很多活動連番登場，新的嘉義、活力的嘉義將會透過轉播展示在國人眼前，展現新風貌。

縣農會總幹事黃貞瑜領軍18鄉鎮市青農，迎賓秀防疫嘉油志工團啦啦隊，兩團將在開幕晚會發光登場。黃貞瑜說，表演跳脫傳統思維，志工團將以街舞呈現，青農團以特技結合舞步亮相，每團參與演出的素人很多都是第一次接觸，練習6次，其中20多名超過80歲長輩。