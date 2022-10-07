張麗善成立工商後援會 拚雲林轉型農工商科技城

國民黨雲林縣長參選人張麗善今天下午成立工商後援會，在虎尾活動中心由雲林工業會理事長林萬宗、雲林商業會理事長李明石頒贈菜頭、包粽、蒜頭並授旗，力拚轉型農工商科技城，晚間也成立元長鄉後援會。

今天包括肉品市場、生技食品、土木工業、物流通運、影音媒體、殯葬禮儀及進出口公會、不動產開發公會、西藥公會、中藥公會、日用品公會、化工原料等百工百業，聚集雲林縣近300位工商界人士高喊「凍蒜」，肯定雲林縣長張麗善過去三年多在工商業推動與基礎建設上做的努力。

張麗善表示，她是土生土長雲林人，更希望雲林提升、翻轉，有感於雲林一半人口從事農業，看天吃飯，所以感謝工商業先進願意來雲林，增加工作機會，讓雲林朝「農工商並進」方向發展。她推動「2030 前進雲林」代表自己用4年拚8年的宏觀遠見與決心，以麥寮港轉型工商綜合港為例，將在2027年完成，讓這一代的努力，為下一代創造希望。

雲林縣商業會理事長李明石指出，雲林發展起步晚，但縣長努力建設雲林，包括高鐵周邊道路改善、草嶺149甲等，甚至讓雲林觀光人次突破一千萬人，成為六都外第一名。雲林是農業大縣，但不應只靠農業，未來朝向農工商並進，積極招商，縣長努力看得見，可讓北漂南漂年輕人留鄉。