快訊

國道突飛來鐵片砸中妻 陷昏迷前對夫說「這句話」惹人鼻酸

陳文章當選台大校長 同為候選人的兩位名醫對他這樣說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣燈會「孔雀花燈」移師南市議會 今晚啟燈展至16日

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南議會燈節精彩的花燈。記者吳淑玲／攝影
台南議會燈節精彩的花燈。記者吳淑玲／攝影

巨型孔雀花燈緩緩轉動，璀璨的尾上覆羽隨之展開！這是得到法國NDA國際大獎賽金獎的2022台灣燈會「花蝶花舞」主燈，正在台南市議會廣場展出。今晚由議長郭信良、市長黃偉哲等共同啟燈，平安祈福燈會將展至16日。

郭信良指出，立在議會廣場中央的是今年7月獲得國際設計賽金獎的「花蝶花舞」主燈，這座高11米的花燈由臺南在地優秀燈藝師黃文全以1個月時間設計製作，除了在今年台灣燈會展出，在臺南市議會才看得到。每晚6點起，該花燈在整點時會搭配音樂及雷射燈光旋轉展演，歡迎市民朋友及全國鄉親到台南來欣賞。

南市議會平安祈福燈會處處可見燈飾巧思，燈展期間不僅有街頭藝人演出，10月7日到10日，以及10月15、16日這6天，舞台區有晚會表演，前一百名來打卡的民眾還能帶走精美好禮，精采好戲請到議會官網查詢。

黃偉哲表示，很高興議會先提出活動發想，市府加入共同把活動分享給市民，讓市民朋友多來市政園區及議會走走。台南本就是文化古城，有很多好的藝術品及裝置藝術，這次這麼好的燈會呈現給大家，歡迎多來逛逛。

陳亭妃說，除了燈展還有鞋藝嘉年華，讓活動更加豐富。台南市議會最近幾年轉變很大，不只是冷冰冰的大樓，而在空間寬闊、亮化後，加上舉辦各樣活動，鄉親們感受到議員們的熱情，台南市議會也成為台南的地標。

今晚還有李中岑、許至椿、蔡淑惠、Ingay Tali、王家貞、蔡旺詮、蔡秋蘭、谷暮‧哈就、李啟維、盧崑福、黃麗招、陳怡珍、周麗津、林美燕、杜素吟、趙昆原等議員一起為「2022議起愛相隨-平安祈福燈會」啟燈。

台南議會燈節精彩的花燈。記者吳淑玲／攝影
台南議會燈節精彩的花燈。記者吳淑玲／攝影
台南議會燈節精彩的花燈。記者吳淑玲／攝影
台南議會燈節精彩的花燈。記者吳淑玲／攝影
台南議會燈節精彩的花燈。記者吳淑玲／攝影
台南議會燈節精彩的花燈。記者吳淑玲／攝影
台南議會燈節精彩的花燈。記者吳淑玲／攝影
台南議會燈節精彩的花燈。記者吳淑玲／攝影
台南議會燈節精彩的花燈。記者吳淑玲／攝影
台南議會燈節精彩的花燈。記者吳淑玲／攝影
台南議會燈會巨型孔雀主題花燈今晚璀璨點燈。圖／台南議會提供
台南議會燈會巨型孔雀主題花燈今晚璀璨點燈。圖／台南議會提供

台灣燈會 台南 花燈

延伸閱讀

謝龍介檢舉消費券賄選 黃偉哲競辨：烏龍爆料

「濱野彌四郎之足跡」中譯本 見證台日歷史羈絆

謝龍介指控50元消費券賄選 黃偉哲競辦：台中新北也發

崑大量化中心公布民調 黃偉哲支持度57%分布各年齡層

相關新聞

台灣燈會「孔雀花燈」移師南市議會 今晚啟燈展至16日

巨型孔雀花燈緩緩轉動，璀璨的尾上覆羽隨之展開！這是得到法國NDA國際大獎賽金獎的2022台灣燈會「花蝶花舞」主燈，正在台...

雙博物館自行車道黃金海岸鯤鯓海堤 將增夜間照明設施

台南南區黃金海岸海堤鯤鯓至灣裡長達近5公里的海堤步道吸引許多民眾前往散步、運動、騎乘自行車、亦有觀光客造訪欣賞海岸落日美...

王雲五毛毛蟲兒童哲學基金會開幕 提供親子友善場域

「王雲五、毛毛蟲兒童哲學基金會嘉義中心」今日於嘉義市開幕，為嘉義市兒童哲學教育增添助力，未來也將成立在地化親師社群協力推...

基進黨批評嘉市府民防預算不到1% 市府：認知有落差

基進黨嘉義市議員參選人翁渙瑤、洪瑋庭今天到到嘉義市政府前以「習帝警報響！ 勇媽先投降？」為題，指出嘉市政府警察局民防工作...

嘉市殯管所環保金爐啟用 再也不會烏煙瘴氣

嘉義市政府為改善市立殯儀館區焚燒庫錢及紙紮品所產生的環境污染問題，今天啟用環保金爐區，即使2座新式環保金爐同時使用每日燒...

影／最有嘉義味全民運獎座 交趾陶結合阿里山檜木誠意滿滿

嘉義縣首次承辦全民運動會，明天開幕，為期6天，為設計嘉義味特色的獎座，縣府邀請國家級工藝大師謝東哲、陳明洲設計製作，獎座...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。