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台灣燈會「孔雀花燈」移師南市議會 今晚啟燈展至16日
巨型孔雀花燈緩緩轉動，璀璨的尾上覆羽隨之展開！這是得到法國NDA國際大獎賽金獎的2022台灣燈會「花蝶花舞」主燈，正在台南市議會廣場展出。今晚由議長郭信良、市長黃偉哲等共同啟燈，平安祈福燈會將展至16日。
郭信良指出，立在議會廣場中央的是今年7月獲得國際設計賽金獎的「花蝶花舞」主燈，這座高11米的花燈由臺南在地優秀燈藝師黃文全以1個月時間設計製作，除了在今年台灣燈會展出，在臺南市議會才看得到。每晚6點起，該花燈在整點時會搭配音樂及雷射燈光旋轉展演，歡迎市民朋友及全國鄉親到台南來欣賞。
南市議會平安祈福燈會處處可見燈飾巧思，燈展期間不僅有街頭藝人演出，10月7日到10日，以及10月15、16日這6天，舞台區有晚會表演，前一百名來打卡的民眾還能帶走精美好禮，精采好戲請到議會官網查詢。
黃偉哲表示，很高興議會先提出活動發想，市府加入共同把活動分享給市民，讓市民朋友多來市政園區及議會走走。台南本就是文化古城，有很多好的藝術品及裝置藝術，這次這麼好的燈會呈現給大家，歡迎多來逛逛。
陳亭妃說，除了燈展還有鞋藝嘉年華，讓活動更加豐富。台南市議會最近幾年轉變很大，不只是冷冰冰的大樓，而在空間寬闊、亮化後，加上舉辦各樣活動，鄉親們感受到議員們的熱情，台南市議會也成為台南的地標。
今晚還有李中岑、許至椿、蔡淑惠、Ingay Tali、王家貞、蔡旺詮、蔡秋蘭、谷暮‧哈就、李啟維、盧崑福、黃麗招、陳怡珍、周麗津、林美燕、杜素吟、趙昆原等議員一起為「2022議起愛相隨-平安祈福燈會」啟燈。
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