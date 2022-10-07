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王雲五毛毛蟲兒童哲學基金會開幕 提供親子友善場域
「王雲五、毛毛蟲兒童哲學基金會嘉義中心」今日於嘉義市開幕，為嘉義市兒童哲學教育增添助力，未來也將成立在地化親師社群協力推動閱讀計畫，並為嘉義社區提供親子友善場域新選擇。市長黃敏惠表示，未來與基金會協力推展兒童哲學教育，建構嘉義市人文城市教育底蘊，以提升市民人文素養及思辨能力。
市長黃敏惠表示，去年教育處邀請毛毛蟲兒童哲學基會的團隊來協力推動辦理一系列的兒童哲學師資培訓課程，以提升教師教育學生批判性判斷、創造性判斷的素養，並作為精進各校兒童哲學教育深化與改進的基礎。未來希望和基金會攜手推展兒童哲學教育，共同建構嘉義市人文城市教育底蘊，以提升市民人文素養及思辨能力。
王雲五基金會董事長王春申表示，剛開始是在南投和彰化認養小學推廣未來素養學堂，進行師培課程，進而讓小朋友增進閱讀能力、培養閱讀習慣。因此在嘉義市和毛毛蟲基金會合作拓點，期望在嘉義市打造一個舒適的閱讀空間，能夠讓親子師生在這裡快樂學習，養成自學習慣並且提升哲學思辨能力。
毛毛蟲兒童哲學基金會創辦人楊茂秀也表示，嘉義中心既不是出版社也不是書店，是開放性、自由無拘束、輕鬆的，有著書香、榻榻米和軟墊，富有人情溫暖、靈活具生命的空間。
王雲五、毛毛蟲兒童哲學基金會嘉義中心館內豐富的繪本及各類童書，木製書架圍繞四周，來到這個空間裡的人，可以不受制式規矩束縛，也可以認識愛書的同好，一同思考討論、一同感受閱讀的深度、體驗思考想像的樂趣，未來除了師培課程，也將開展童書製作、兒童桌遊製作等多元化課程，持續為兒童哲學教育注入活力。
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