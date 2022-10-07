嘉市府辦工業用地投資媒合會 促進工業用地活化

嘉義市政府辦理「嘉義市工業用地投資媒合會」吸引29家投資嘉義市工業用地有興趣的國內外廠商單位，17家提供用地需求資訊；希望借此機會帶動嘉義市產業發展，活化工業用地，提高土地利用效能。

嘉義市內共有34處乙種工業區，經嘉義市政府建設處去年調查有53.36公頃工業區土地可進行招商。因嘉義市土地多為私人所有，依規定必須取得地主同意才能將土地用於招商，因此市府於9月2日舉辦工業用地招商引資的地主說明會，並取得14位地主共29處土地7.62公頃的同意，願意透過投資媒合會的平台，尋找合適的開發業主，活化工業區用地，共同帶動嘉義產業起飛的理念。

招商引資媒合會吸引各界單位積極參加，包括數據中心、物流業、金屬工業、紡織業、食品製造業等單位，不少投資者看好嘉義市未來發展，超過半數的參與廠商提出對於廠房、土地需求，總計逾萬坪。足見廠商對於投資嘉義的信心與充沛的產業活力。