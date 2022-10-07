品德教育有成吸引外縣市取經 張麗善想再推「這門課」

雲林縣前年在縣內193所國中小學懸掛「禮義廉恥」匾額推展品德教育，後發表全國首套公版教材，提供各小學結合課堂或各類活動所用，縣府教育處今在斗六鎮西國小舉辦博覽會，多所學校各以動、靜態展出成果，縣長張麗善說，接續將結合生活美學課程推動涵養教育。

張麗善今與教育處長邱孝文出席品德教育博覽會，除與鎮西國小教師董淑慎一起為學生講授「我的超人媽媽」，也體驗闖關活動、巡禮教材、教具及文創小物等成果現場，縣內多所國中小學校長、師生同參與，交流推動和學習經驗。

前鎮西國小校長張茂村今年94歲，他今天西裝筆挺返校參加活動，邱孝文說，張校長與他分享，從小老師即教導養成守時、儀容端正的好習慣，他保持至今，是後輩典範，更足見品德教育的重要性。

雲林縣2020年開始推動校園品德教育，教育處邀150多名現職及退休校長、主任和教師，合力編定全國第1套縣訂版品德教材，包括套書、學習單、牌卡及文創品，依低、中、高年級分級並頒發至各校，每周至少實施1堂相關課程。

「品德教育要實踐在生活中才有意義」張麗善說，品德教育基礎從小扎根，對個人往後成長有深遠影響，雲林縣推展的核心價值是輕鬆活潑、寓教於樂，因此各校可彈性教學，除一般課堂，也可按校園原學習習慣，結合藝文、文學或科技等其他活動實行，讓學生多元學習，彰顯效益。

鎮西國小教師董淑慎表示，在還未有公版教材以前，需從網路上尋找相關影片、素材或故事引導學生融入情境，但個別觀念吸收程度不一，師生得從中討論、找出方向，所需時間較長；而有教材後，教師、學生及家長均有手冊，從學校到家庭，以此為本共同討論及溝通，相對提高參與感，實踐效果更佳。