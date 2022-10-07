基進黨批評嘉市府民防預算不到1% 市府：認知有落差

基進黨嘉義市議員參選人翁渙瑤、洪瑋庭今天到到嘉義市政府前以「習帝警報響！ 勇媽先投降？」為題，指出嘉市政府警察局民防工作預算不到全年預算１％，質疑市長黃敏惠沒有與嘉義市民共同抗敵的意志？市府回應，基進黨提出的54萬3千元，僅計算警局民防管制中心的預算，認知有落差。

翁渙瑤表示，根據本年度嘉義市警察局的預算表，民防工作只有54萬3千的預算，在全部預算14億中連1%的占比都未達到，不難讓人擔心，戰時嘉義市的全民防衛能量與因應措施是否準備充足？難道嘉義市的民防預算被用在文康活動、節慶餐會聯誼，甚至選舉綁樁方面？

洪瑋庭表示，根據民防法規，為發揮民間自衛自救功能，共同防護人民生命、身體、財產安全，地方政府應編組民防總隊，地方首長為民防總隊的指揮官，當戰爭發生時，地方政府從上到下須協力同心，才能抵禦內外的敵人；避難的場所這樣的資訊應該要透過里或是社區發展協會向下傳遞，如發送民防手冊或是辦理宣導活動，讓不熟悉數位裝置的市民知道第一時間該去哪裡、該如何反應。

嘉義市政府表示，民防團隊係由警察局、消防局、衛生局、環保局、工務處及社會處等跨局處依專業公私協力共同組成任務編組，包含民防、義勇、義交、消防、醫護、環境保護、工程搶修等6個大隊，以及1個戰時收容救濟站；另外，還有2個民防團、84個民防分團與16個防護團。轄內列管防空避難設施共3千270處。

在預算編列，以消防大隊為例，依規定由各縣市所屬消防人員及義勇消防人員編成，就是以消防局的預算辦理（今年度預算4.9億餘元）；警察局人事費用不計，編列民防、義交、義警及守望相助隊預算約9百萬元，其他編組亦由相關局處依需求辦理。基進黨提出的54萬3千元，僅計算警察局民防管制中心的預算，對於民防工作實際的執行內容，認知有落差。

市府表示，民防是跨局處全體總動員的一項業務，平時做好整備，演習落實演練，團隊合作下，嘉義市政府榮獲行政院頒「110年度全民防衛動員暨災害防救（民安7號）演習」兵棋推演及綜合實作全國唯二特優單位。