成大秋季校園徵才說明會 14、15日登場高科技產業佔7成

2022成功大學秋季校園徵才，10月14日、15日在成大光復校區國際會議廳舉辦，預計有晶豪科技、艾司摩爾、聯發科、台灣美光等39家企業舉辦徵才說明會。隨著近年嚴峻的半導體產業人才荒，本屆秋季徵才企業以「高科技產業」占70％最多、「製造業」占17％次之；企業參與數較上一屆增加13家，需求人才數超過2500名，創歷年秋季徵才之最。

校方表示，成大畢業生長年深受企業青睞，更位居南科此一世界級半導體重鎮。成大長年擁有綜合型大學之多元教育優勢，近期積極攜手夥伴學校，共同培育企業所需的專業及跨領域人才。今年剛成立的「智慧半導體及永續製造學院」，以及去年正式運行之「敏求智慧運算學院」，將擴大成大育才優勢，培養更多擁有跨界智識及AI思維之新世代人才投入職場，勢必為台灣帶來更多元的人才選擇，讓各企業在此找到最合適的人才。

2022成功大學秋季校園徵才說明會由國立成功大學主辦，財團法人國立成功大學文教基金會協辦。本次活動對象除了在校生之外，也歡迎社會新鮮人及各界民眾踴躍參加，目前持續開放在校生報名，10月1日起開放校外人士報名。歡迎上網查詢本活動專屬網站，網址：https://reurl.cc/Qbq109