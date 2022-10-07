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「濱野彌四郎之足跡」中譯本 見證台日歷史羈絆

中央社／ 台南7日電

日治台南水道今年完工啟用100年，台南市政府今天發表「都市的醫師：濱野彌四郎之足跡」中譯本新書；原版是1993年出版的日文書，中譯本增補30年新資料，見證台日歷史羈絆。

台南市長黃偉哲今天下午在台南山上花園水道博物館發表「都市的醫師：濱野彌四郎之足跡」中譯本新書，以紀念建設日治台南水道的工程師濱野彌四郎。黃偉哲說，這本書中文版問世，讓人得悉濱野彌四郎及師父巴爾頓對台灣水利建設的貢獻。

黃偉哲表示，日本工程師對台灣農田水利及水道建設留下諸多貢獻及足跡，「都市的醫師：濱野彌四郎之足跡」中譯本，讓人更深入了解濱野彌四郎的事蹟及建設。

台南市政府發布新聞稿指出，濱野彌四郎師承威廉‧巴爾頓（William K.Burton），他於1896年至1919年的24年間，在台灣南北各地完成自來水調查設計及建設，將都巿衛生、防災、家屋設計等理念，逐步落實在台灣巿街建設，奠定台灣現代化都市長遠基礎，被譽為「台灣水道之父」，台南水道更是集大成之作。

濱野彌四郎長年貢獻於台灣水利建設，日本「下水文化研究會」會長稻場紀久雄歷經16年發掘整理，爬梳濱野生平事蹟，如實復原歷史面貌，稱許濱野彌四郎是「都市的醫師」，1993年在日本出版「都市的醫師：濱野彌四郎之足跡」。

30年後，台南市政府將這本已絕版的日文書翻譯成中文，新增後記，增補新資料，藉以回顧台灣百年來的水利工程。

台南市長 足跡 醫師

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