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全民運績優獎座 交趾陶結合檜木充滿嘉義意象

中央社／ 嘉義縣7日電

111年全民運動會績優單位獎座今天發布，由在地國家工藝大師謝東哲與陳明洲共同設計製作，材質以交趾陶與阿里山檜木結合，圖案滿滿嘉義意象，總重20公斤是獎座也是藝術品。

全民運明天將在嘉義縣開幕，今天上午嘉義縣長翁章梁與設計製作者陳明洲在縣府發布充滿嘉義縣特色魅力的績優單位獎座，分享創作理念及製作細節，而謝東哲因確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）居隔中，因此錄製影片在記者會上播放。

翁章梁說，獎座材質運用嘉義縣最著名的交趾陶和阿里山檜木相結合，從前期設計圖討論、材質選擇、定稿到完成，費時超過3個月，可說是日夜趕工。

獎盃上半部以交趾陶燒製，由謝東哲設計製作；謝東哲說，他以台灣人精神象徵玉山做為主意象，圖案融合嘉義縣「山、海、平原」3種特色，結合農漁特產、特色動植物及阿里山鄒族圖騰及文字等，展現豐富多元感。

下半部以檜木為底座，由陳明洲設計製作；陳明洲說，底座浮雕是全民運31項運動項目代表圖像，最底部是鄒族圖騰。

翁章梁表示，獎座高達70公分、重達20公斤，一個人大概很難搬得動，可以說是名符其實的「重量級」獎座，透過大師巧手精工，與其說是獎座，不如說是具有滿滿嘉義意象的藝術品。

教育處指出，全民運績優單位獎座共有8座，參賽單位總成績前8名將依序頒發總統獎、副總統獎、行政院院長獎、立法院院長獎、司法院院長獎、考試院院長獎、監察院院長獎及大會獎。

嘉義 阿里山

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