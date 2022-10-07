嘉市殯管所環保金爐啟用 再也不會烏煙瘴氣

嘉義市政府為改善市立殯儀館區焚燒庫錢及紙紮品所產生的環境污染問題，今天啟用環保金爐區，即使2座新式環保金爐同時使用每日燒64億金紙量，也不會再出現以往烏煙瘴氣汙染環境的狀況；市長黃敏惠表示，為鼓勵治喪家屬響應使用環保金爐，自明日起至今年底將免費提供使用環保金爐。

嘉義市立殯葬管理所表示，環保金爐區面積約192平方公尺，內設有2座新建環保金爐、1座小型金爐及專屬辦公室，園區設置8個監視器能全面監控整個環保金爐區及周遭環境，更配置緊急灑水淋浴設施和滅火設備。已完成人力委外操作發包作業，成為一個優質且安全的燒庫錢環境。

殯管所長盧春霖表示，和殯葬業者溝通後，環保金爐使用時間延長為每日16小時，從上午8時到晚上10時，每位亡者最高可燒代表6億的金紙，因為1億金紙（約20包）燒化要30分鐘，6億要3小時，希望管控時間，讓大家都能使用到，2座環保金爐可以同時開啟使用，1天約可以燒64億的金紙。

市長黃敏惠表示，治喪要跟隨環保腳步，新建的大型環保金爐提供需要大量焚燒庫錢及紙紮品的治喪家屬需求，另有座小型環保金爐免費焚燒較少量的紙錢等物品，以往露天焚燒狀況現在改在環保金爐內焚燒，可以有效預防焚燒所產生的空氣懸浮粒子，更可避免氣體飄散造成環境污染等問題，兼顧民俗傳統與環境保護的需求，一舉數得。

嘉義市政府近年積極推動綠色殯葬文化，2020年4月開辦璞真園樹葬區，今年7月啟用下靈位無煙區，成效廣獲好評，更進一步推動改善露天焚燒庫錢及紙紮品所產生的環境污染問題，市長黃敏惠要求民政處督促殯葬管理所規劃外觀整潔的環保金爐區，落實解決露天燃燒庫錢的現象。

殯葬業者表示，庫錢區以往露天燃燒，灰燼隨風飄散及空氣污染等狀況，屢有爭論，市府解決焚燒庫錢環境的努力，業者一定全力配合。