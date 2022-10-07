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影／最有嘉義味全民運獎座 交趾陶結合阿里山檜木誠意滿滿
嘉義縣首次承辦全民運動會，明天開幕，為期6天，為設計嘉義味特色的獎座，縣府邀請國家級工藝大師謝東哲、陳明洲設計製作，獎座材質運用交趾陶、阿里山檜木，從前期設計圖的討論，到材質選擇及製作經無數修正，費時超過3個月，日夜趕工製作才完成。
縣長翁章梁上午在縣府舉行獎座發表會，陳明洲出席分享創作理念及製作細節，謝東哲確診居隔，錄製VCR分享創作心得。翁章梁說，獎座高達70公分、重達20公斤，一個人很難搬得動，可以說是名符其實的「重量級」獎座！透過兩位大師巧手精工，與其說是獎座，不如說是藝術品，希望選手盡情表現發光在嘉義，當然也有信心嘉義地主隊能留住榮耀。
獎盃上半部以交趾陶燒製，由登錄為無形文化資產傳統工藝交趾陶類保存者謝東哲設計製作，謝東哲說，他以台灣人精神象徵玉山來做為主意象，圖案融合嘉縣「山、海、平原」三種特色，結合農漁特產、特色動植物及阿里山鄒族圖騰及文字等，展現豐富多元感。
下半部檜木製作，由登錄為無形文化資產傳統工藝類「粧佛」保存者陳明洲設計製作，浮雕圖樣是全民運31項運動項目代表圖像，最底部是鄒族圖騰，上下半部將嘉義特色融合淋漓盡致。教育處說，績優單位獎座依參賽單位名次換算積分數，取前8名：依序頒發總統獎、副總統獎、行政院院長獎、立法院院長獎、司法院院長獎、考試院院長獎、監察院院長獎及大會獎。
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