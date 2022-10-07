路倒遊民確診肺結核患者 嘉義縣衛社政醫院聯手救治

嘉義縣蔡姓男子年初在外縣市路倒，通報後送醫診斷結核病合併有器質性腦病變，因居無定所，由衛生局轉送至結核病專責醫院隔離治療，協助身心鑑定申請殘障手冊，順利完成6個月結核病療程，在社會局協助下安置長照機構。

衛生局說，疾管署統計，台灣結核病發生率從2005年每10萬人口73例，逐年下降至2021年每10萬人口約31例，累積降幅達57%，2021年仍有7187人確診結核病，其中嘉縣171人，幾乎每2天就會有1人確診，以多重慢性病患者、免疫功能不全與弱勢族群者為高風險族群。

衛生局長趙紋華說，結核病是可治癒傳染病，為落實結核病防治，衛生局每年辦理結核病防治增能訓練，積極提升醫療院所與公共衛生護理人員專業識能與社政網絡合作等，守護民眾健康。

衛生局提醒鄉親，如咳嗽兩周、有痰、胸痛、食慾不振與體重減輕等疑似症狀，請盡速就醫；另外，各單位或機構應尊重傳染病個案隱私與權利，不得歧視或不平等待遇，如違反傳染病防治法規定，可向衛生局申訴。