推動工業區更新立體化！南市府與南紡簽訂合作備忘錄

因應全球供應鏈受大環境及國際局勢影響，協助企業投資需有適當產業生產空間，台南市長黃偉哲今天上午與台南紡織股份有限公司總經理王立範簽訂合作備忘錄。

黃偉哲表示，多數台商與外資受大環境影響，加速調整生產地點布局，透過簽訂合作備忘錄，共同推動工業區更新立體化，並吸引更多優質企業投資台南，也期盼透過南科及沙崙綠能科學城雙引擎帶動，相信到台南發展且定居的民眾會越來越多。

「這不是新的概念」，黃偉哲說，只是過去在中南部比較少看到，在台北內科或南港，都有立體化工業區的設置，行政院早就頒布相關的獎勵措施。台北市的面積約270平方公里，台南是近2200平方公里，是台北8倍多，台北市有這樣的急迫性，尤其土地價格上漲比較多，如果還是要用傳統的平面式的工業區，對於廠商來講是很大的負擔，對於土地的使用也不夠經濟、不夠效益。所以，透過容積的獎勵，透過種種的政策的鼓勵，來推動工業區立體化。

黃偉哲說，行政院加速工業區的更新與立體化發展的獎勵措施，在土地使用效益的觀點來看，工業區的立體化是未來的趨勢，也能吸引更多廠商進駐，相信工業區立體化的實施，能對台南的經濟活絡有如注入一劑強心針。藉由與台南紡織股份有限公司簽署MOU，期待可吸引更多企業踴躍申請，未來南市府將持續打造台南成為優質投資環境、推動產業合作交流，共同開創台南新未來。

經發局長陳凱凌表示，工業區更新立體化方案已辦理5場政策說明會，並組成「產業輔導團」提供各項諮詢服務，目前已有數家企業強烈表達申請意願，本方案適用範圍為都市計畫範圍內甲種、乙種工業區、或使用性質相近的產業專用區，以法定容積以百分之240以下者，且引進六大新興產業、5+2創新產業、或低汙染事業者為限。