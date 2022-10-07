全民運明天嘉縣盛大開幕 全景科技立體舞台、青農秀舞技

嘉義縣首次承辦全民運動會，明天下午在縣立田徑場盛大開幕，有精彩表演節目，緊接之後有選手之夜「發光音樂祭」，表演人員加緊彩排，縣長翁章梁臉書提前秀出彩排情形，以及全景科技立體舞台預告，讓人期待。

迎接轉型農工大縣，縣農會總幹事黃貞瑜將帶一群青農秀舞技，揮汗賣力在田徑場彩排，日正當中，青農們不是在務農，在排劇，汗跟大雨一樣嘩啦嘩啦下不停，青農們穿青蛙裝跳上空中。

翁章梁說，全民運開幕，邀請在地傑出團隊，還有縣府培訓的表演團隊，趁最後時間加緊彩排，超大型聖火台及場地布景，是做好萬全準備，從白天到黑夜，不間斷測試彩排，為了讓全台灣的選手教練及所有好朋友，可以看到最精彩，一定讓你耳目一新的大場面演出。

大家到現場，就能看見阿里山的日出、雲海、太陽透過多元科技，讓在場進入沉浸式體驗，共同感受嘉義的美好。歡迎大家一起擠爆縣立田徑場，參與盛大的開幕典禮，以及緊接之後的選手之夜「發光音樂祭」，一起發光在嘉義！