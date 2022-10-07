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全民運明天嘉縣盛大開幕 全景科技立體舞台、青農秀舞技

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣首次承辦全民運動會，明天下午在縣立田徑場盛大開幕，有精彩表演節目，緊接之後有選手之夜「發光音樂祭」，表演人員加緊彩排，有全景科技立體舞台。圖／嘉縣府提供
嘉義縣首次承辦全民運動會，明天下午在縣立田徑場盛大開幕，有精彩表演節目，緊接之後有選手之夜「發光音樂祭」，表演人員加緊彩排，有全景科技立體舞台。圖／嘉縣府提供

嘉義縣首次承辦全民運動會，明天下午在縣立田徑場盛大開幕，有精彩表演節目，緊接之後有選手之夜「發光音樂祭」，表演人員加緊彩排，縣長翁章梁臉書提前秀出彩排情形，以及全景科技立體舞台預告，讓人期待。

迎接轉型農工大縣，縣農會總幹事黃貞瑜將帶一群青農秀舞技，揮汗賣力在田徑場彩排，日正當中，青農們不是在務農，在排劇，汗跟大雨一樣嘩啦嘩啦下不停，青農們穿青蛙裝跳上空中。

翁章梁說，全民運開幕，邀請在地傑出團隊，還有縣府培訓的表演團隊，趁最後時間加緊彩排，超大型聖火台及場地布景，是做好萬全準備，從白天到黑夜，不間斷測試彩排，為了讓全台灣的選手教練及所有好朋友，可以看到最精彩，一定讓你耳目一新的大場面演出。

大家到現場，就能看見阿里山的日出、雲海、太陽透過多元科技，讓在場進入沉浸式體驗，共同感受嘉義的美好。歡迎大家一起擠爆縣立田徑場，參與盛大的開幕典禮，以及緊接之後的選手之夜「發光音樂祭」，一起發光在嘉義！

明天下午全民運動會開幕典禮，開放入場明天下午4點由田徑場6、11、12號門入場，開幕時間5點15分，選手之夜發光音樂祭， 開放入場晚間8點，開唱時間8點半，全景科技立體舞台，絕對精彩。

嘉義縣首次承辦全民運動會，明天下午在縣立田徑場盛大開幕，有精彩表演節目，緊接之後有選手之夜「發光音樂祭」，表演人員加緊彩排，有全景科技立體舞台。圖／嘉縣府提供
嘉義縣首次承辦全民運動會，明天下午在縣立田徑場盛大開幕，有精彩表演節目，緊接之後有選手之夜「發光音樂祭」，表演人員加緊彩排，有全景科技立體舞台。圖／嘉縣府提供
嘉義縣首次承辦全民運動會，明天下午在縣立田徑場盛大開幕，有精彩表演節目，緊接之後有選手之夜「發光音樂祭」，表演人員加緊彩排，有全景科技立體舞台。圖／嘉縣府提供
嘉義縣首次承辦全民運動會，明天下午在縣立田徑場盛大開幕，有精彩表演節目，緊接之後有選手之夜「發光音樂祭」，表演人員加緊彩排，有全景科技立體舞台。圖／嘉縣府提供
迎接轉型農工大縣，嘉縣農會總幹事黃貞瑜將帶一群青農秀舞技，揮汗賣力在田徑場彩排。圖／取自黃貞瑜臉書
迎接轉型農工大縣，嘉縣農會總幹事黃貞瑜將帶一群青農秀舞技，揮汗賣力在田徑場彩排。圖／取自黃貞瑜臉書
嘉義縣首次承辦全民運動會，明天下午在縣立田徑場盛大開幕，有精彩表演節目，緊接之後有選手之夜「發光音樂祭」，表演人員加緊彩排，有全景科技立體舞台。圖／嘉縣府提供
嘉義縣首次承辦全民運動會，明天下午在縣立田徑場盛大開幕，有精彩表演節目，緊接之後有選手之夜「發光音樂祭」，表演人員加緊彩排，有全景科技立體舞台。圖／嘉縣府提供
嘉義縣首次承辦全民運動會，明天下午在縣立田徑場盛大開幕，有精彩表演節目，緊接之後有選手之夜「發光音樂祭」，表演人員加緊彩排，有全景科技立體舞台。圖／嘉縣府提供
嘉義縣首次承辦全民運動會，明天下午在縣立田徑場盛大開幕，有精彩表演節目，緊接之後有選手之夜「發光音樂祭」，表演人員加緊彩排，有全景科技立體舞台。圖／嘉縣府提供

青農 嘉義

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