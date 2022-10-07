明天去哪兒？穿制服到大林萬國戲院來看「你在我心上」

同學們，明天周六一起穿學校制服，到嘉義大林萬國戲院，搶先看「你在我心上」電影特映場吧！報名截止到活動8日當天中午12點，先上「萬國戲院」粉專線上報名參加；非學生者，只要穿學校制服也能參加！

想搶先在拍攝場地萬國戲院內欣賞「你在我心上」電影、想體驗搭校車到男主角家裡雜貨店拍攝現場巡禮、想復刻片中同學到萬國戲院欣賞「英雄本色2」、想與男主角摩托車合影，想完成以上，就快報名囉！

萬國戲院指出，「你在我心上」特映場時間，就在明天8日周六下午2點，報名成功者，1點半開始入場，整體活動時間至晚上8點；參與資格，要先完成，穿學生制服在大林任一店家買東西拍照打卡，並臉書或IG分享「你在我心上」電影資訊。

當天的活動流程，下午2點開始萬國戲院簡介，2點45分唱完國歌，開始放映「你在我心上」電影到4點半，大家再一起走路搭校車到男主角家，接著體驗電影拍攝場景導覽介紹，下午5點40分搭校車回火車站，自由時間品嘗車站外美食，晚上7點回戲院，看「英雄本色2」。