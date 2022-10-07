替人牽緣40年…嘉義這職業媒婆首次換幫神明娶親 黃淑晴：按民俗禮儀

嘉義縣知名媒人婆兼主持人黃淑晴當了40年媒婆，日前首次接到神明娶親的超級任務，男方新郎神明是台中忠福堂的廣澤尊王，新娘是全臺開基祖廟雲林土庫鳳山寺的妙應仙妃，她開心地請教宗教民俗專家，周日將先陪同男方神明代表，到女方神明家提親，請示神明擇日完婚，共結天盟千秋。

黃淑晴上半年曾接獲50歲未婚護理師傳訊息，請她協助介紹對象，自稱，貌美身材好，擇偶條件「現金、有價證券和不動產要8千萬元以上」。黃淑晴將條件貼臉書徵求配對，獲熱烈迴響，促成有名美國返台喪偶的退休醫師，符合條件，牽線讓兩人交往中。

黃淑晴說，當媒人婆已有40年的經驗，曾經幫嘉義城隍爺嫁女兒當媒婆，但這次，接到一個超級的大任務，是要為神明來訂婚與迎娶，真的好高興，好興奮，也好期待，平時，都是服務新人，這次竟然有此機會，來服務神明。

黃淑晴說，神明娶親和人一樣，也要按照民俗禮儀，一樣都不能少，熱熱鬧鬧。民俗專家說，神明娶親跟人一模一樣，要下聘，更要大轎抬進門，新屋該有的不能少，連牙膏和香水都有，還有專屬客廳和洞房。