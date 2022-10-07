還差1年任期就滿半世紀 嘉義縣這位75歲村長拚13連霸

年底嘉義縣18鄉鎮市共357個村里長選舉，合計631人參選，144個村里同額選舉，75歲偏鄉六腳鄉崩山村長謝英彬，拚13連霸，還差1年任滿50年，10次同額選舉，這次遭遇對手社區理事長周石松挑戰，他說，「我不緊張，平常心，順其自然就好！」

謝英彬102年獲省府地方基層芳草人物表揚，他因濟助孤貧，默默行善，不欲人知，獲得當時鄉長黃錦成推薦，由省主席林政則公開表揚，頒贈「仁心博愛」匾額及省府表揚狀，肯定嘉勉他的奉獻與辛勞。

謝英彬也獲特優村長表揚，他以「人要天天快樂、身心健康，於日常生活中凡事都要知足」為人生座右銘，服務村民數十年如一日，對弱勢家庭出錢出力，前縣長讚揚他很不簡單，是「村長中的村長」。

崩山村有600多名村民，鄉長陳川崎說，地方人士原期望崩山村長選舉同額，返鄉服務的周石松要參選，形成競爭，民主選舉，交由村民決定，謝英彬能否任滿50年。