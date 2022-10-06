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已故南市副議長林炳利 獲頒卓越市民

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲頒贈卓越市民給已故副議長林炳利，感念其監督市政為民喉舌，由家屬代為接受。圖／台南市府提供
台南市長黃偉哲頒贈卓越市民給已故副議長林炳利，感念其監督市政為民喉舌，由家屬代為接受。圖／台南市府提供

台南市副議長林炳利9月26日凌晨因病辭世，今天上午舉辦告別式，台南市長黃偉哲、台南市議長郭信良、立委陳亭妃及市議會各政黨議員及台南各界機關、團體及各界人士皆到場捻香祭拜，場面盛大備極哀榮。

市長黃偉哲表示，為表揚林炳利副議長努力監督市政，為民喉舌，謙卑傾聽人民聲音，完整反映民意，竭盡所能為民服務，致力改善人民生活，爭取地方建設，讓台南市能持續繁榮、興盛與進步之精神，南市府特頒發卓越市表揚狀，感念其對地方鄰里的關懷與民政事務之貢獻。

黃偉哲指出，林炳利從政期間，謙卑傾聽市民的聲音，竭盡所能為民服務；疫情期間，結合熱心企業團體雪中送炭，協助經濟弱勢家庭度過難關；持續督促市府加強教育、治水、交通、文化、社福等建設，讓台南市能持續繁榮、興盛與進步，斯人雖已逝，其精神永存市民心中。

據台南市議會官方網站資料，無黨籍的林炳利為台南市第六選區（安南區）議員，在縣市合併前連任台南市第14、15、16屆議員，縣市合併後再連任3屆市議員，並在本屆當選副議長。因罹癌在9月26日凌晨過世，享壽60歲，

議員 黃偉哲

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