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返鄉看這裡 雙十連假國道嘉義交流道不實施高乘載

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
雙十連假期間嘉義市警局針對市區易壅塞路段加強交通疏導，以疏解返鄉旅遊人潮、車潮。圖／嘉義市警局提供
雙十連假期間嘉義市警局針對市區易壅塞路段加強交通疏導，以疏解返鄉旅遊人潮、車潮。圖／嘉義市警局提供

今年國慶日連續假期將自10月8日起至10日止共計3日，預期將湧現返鄉及旅遊人潮、車潮，今年嘉義交流道不實施高乘載管制，嘉義市警局針對南下北上返鄉交通要道、嘉義火車前、後站、外環道路世賢路段、北港路嘉義交流道周邊道路以及市區易壅塞路段中山路、垂楊路及林森路等路段，加強交通指揮疏導，以疏解返鄉旅遊人潮、車潮。

嘉義市警局表示，今年國慶連續假期，嘉義交流道僅實施「入口匝道儀控管制」，不實施「高乘載管制」措施，提醒駕駛人依匝道儀控號誌指示循序行駛，警方也將同步加強交通疏導，如遇交通壅塞情形，建議駕駛人可多利用忠孝路（往國一民雄交流道）及博愛路（往國一水上交流道）等聯外道路為替代道路，避開車潮，可避免塞車，節省行車時間。

市警局長王文澤表示，連假期間民眾外出旅遊，務必遵守交通規則，耐心禮讓，並確實遵守酒後不開車，才能快快樂樂出門，平平安安回家；另於防疫期間依照中央流行疫情指揮中心政策，保持社交距離，共同防範新型冠狀肺炎傳播。

雙十連假期間嘉義市警局針對市區易壅塞路段加強交通疏導，以疏解返鄉旅遊人潮、車潮。圖／嘉義市警局提供
雙十連假期間嘉義市警局針對市區易壅塞路段加強交通疏導，以疏解返鄉旅遊人潮、車潮。圖／嘉義市警局提供

嘉義 高乘載管制 車潮

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