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台西綠能專區的未來 雲縣要推智慧綠色漁業升級產業

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
拚連任的雲林縣長張麗善今天透過縣府新聞處長羅楚東回應台西「智慧綠色漁業產業園區」開發爭議。記者陳苡葳／翻攝
拚連任的雲林縣長張麗善今天透過縣府新聞處長羅楚東回應台西「智慧綠色漁業產業園區」開發爭議。記者陳苡葳／翻攝

民進黨雲林縣長參選人劉建國競選總部今天針對台西綠能專區發展停滯，抨擊縣長張麗善開空頭支票，對此縣府新聞處長羅楚東回應，民進黨時期所規畫的台西綠能專區僅大型電廠用地考量，只能設置太陽光電發電，縣府經與地方充分溝通後，聯手學界推動智能開發案，以綠能結合漁業，打造符合地方需求的政策。

縣府建設處指出，張麗善上任後，曾向該區私有土地地主進行綠能設置意願調查，同意設置面積僅占3成多，與原預估開發面積有落差，又因地價稅、土地增值稅、遺產稅、贈與稅及漁保資格等問題影響意願，若以台西綠能專區持續開發，除難帶動產業發展，也無法增加就業機會，甚至造成綠能設施閒置。

縣府表示，考量地主個別意願，去年5月著手辦理「台西智慧綠色漁業產業園區」開發計畫，與嘉義大學結合觀光休閒及現況養殖產業資源，引進水產生技研發、水產品運輸交易中心、水產品加工業、智慧海水養殖等產業。

縣府指出，第1期規畫開發面積約81.48公頃，使漁業產業化升級，並引進水產養殖及生技研發產業，透過相關技術賦予水產多元價值，結合太陽光電設置，達到智慧綠色漁業目標，並藉麥寮汽電公司煤轉氣碼頭需求，同步開發麥寮港南公用碼頭，帶動周邊產業鏈群聚，開發完成後可望成為產、製、儲、銷的優質水產品供應中心，全面促進台西鄉發展。

民進黨 碼頭 生技

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