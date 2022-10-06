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雲林首家無敵海景長照機構開幕 長庚提供5星級長照服務

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
各種床數不同的住房，空間寬敞明亮，視野遼闊。記者蔡維斌／攝影
各種床數不同的住房，空間寬敞明亮，視野遼闊。記者蔡維斌／攝影

長照服務法上路，雲林縣第1家命名為「住宿長照服務機構」的長照中心，今天在麥寮長庚醫院正式開幕，提供30床設備完善的房間，可就近提供醫療服務，落地窗透視六輕工業城，風車海景、魚塭風光一覽無遺，雲林縣長張麗善譽為五星級的長照機構。

麥寮長庚醫院住宿長照服務機構今天由院長黃東榮、張麗善、衛生局長曾春美及地方各界共同主持開幕，黃東榮指出，目前長照員人力短缺，為讓該機構順利推動，由醫院護理師進駐，提供更專業的服務，沿海民眾不必再遠赴他鄉，就近方便照護。

黃東榮說，該機構設在醫院6樓，環境優雅更結合醫院的醫療資源，依照護需求可即時提供門診治療服務、緊急醫療、復健治療及血液透析治療，達到急性治療與慢性長期照護的無縫接軌服務。

副護理長李靜怡說，房間以蒜頭、美生菜、文蛤等在地農漁產的圖卡設計來命名房號，接地氣又具溫馨感；內部完善的娛樂設施，也設有佛堂及祈禱室兼顧心靈照護，對家中有失能長者、洗腎患者等長、短期療養的人提供專業護理、營養與生活的全方位健康服務。

張麗善說，據統計國人平均需7到9年的長照服務，雲林長照需求約5658床，目前11家機構提供4037床，5家籌設中的機構將再增1017床，一旦完成只剩約500床缺口，感謝長庚在人力困窘下仍能提供如此完善又方便的長照服務，滿足沿海長照需求。

該機構3人房月收3萬3000元；雙人房月收3萬5000元，有需求者可電洽（05）6915151轉2959李小姐。

長庚長照機構設備完善，寬大的娛樂空間，提供安全又多元的康樂環境。記者蔡維斌／攝影
長庚長照機構設備完善，寬大的娛樂空間，提供安全又多元的康樂環境。記者蔡維斌／攝影
麥寮長庚設立雲林第一家命名為「住宿長照服務機構」的長照中心，今天正式開幕。記者蔡維斌／攝影
麥寮長庚設立雲林第一家命名為「住宿長照服務機構」的長照中心，今天正式開幕。記者蔡維斌／攝影
麥寮長庚設立雲林第一家命名為「住宿長照服務機構」的長照中心，今天正式開幕。記者蔡維斌／攝影
麥寮長庚設立雲林第一家命名為「住宿長照服務機構」的長照中心，今天正式開幕。記者蔡維斌／攝影
麥寮長庚醫院長黃東榮說明長照機構的設立過程和服務內容。記者蔡維斌／攝影
麥寮長庚醫院長黃東榮說明長照機構的設立過程和服務內容。記者蔡維斌／攝影
長庚長照機構的住房窗外視野遼闊，風車水岸、魚塭風光一覽無遺，讓人心曠神怡，雲林縣長張麗善讚譽有加。記者蔡維斌／攝影
長庚長照機構的住房窗外視野遼闊，風車水岸、魚塭風光一覽無遺，讓人心曠神怡，雲林縣長張麗善讚譽有加。記者蔡維斌／攝影
搶先入住麥寮長庚長照機構的民眾說明居住心情，強調這是休養照護的好所在。記者蔡維斌／攝影
搶先入住麥寮長庚長照機構的民眾說明居住心情，強調這是休養照護的好所在。記者蔡維斌／攝影
長庚長照機構窗外的視野遼闊，全國最大的工業城、風車水岸、魚塭風光一覽無遺，讓人心曠神怡。記者蔡維斌／攝影
長庚長照機構窗外的視野遼闊，全國最大的工業城、風車水岸、魚塭風光一覽無遺，讓人心曠神怡。記者蔡維斌／攝影
麥寮長庚設立雲林第一家命名為「住宿長照服務機構」的長照中心，今天正式開幕。記者蔡維斌／攝影
麥寮長庚設立雲林第一家命名為「住宿長照服務機構」的長照中心，今天正式開幕。記者蔡維斌／攝影

長照 雲林 張麗善

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