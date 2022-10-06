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台南迎光輝十月 二手市集、綠生活體驗+兌換券

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局迎接光輝十月，10月8、9日下午舉辦「海安淘淘」二手市集。記者鄭惠仁／翻攝
台南市環保局迎接光輝十月，10月8、9日下午舉辦「海安淘淘」二手市集。記者鄭惠仁／翻攝

台南市環保局迎接光輝十月，10月8、9日下午4時至晚上10時，在中西區海安觀光商圈的正興街與中正路間中島區，舉辦「海安淘淘」二手市集登場，15、22日在藏金閣辦理綠生活手作假日體驗活動，早報名還可獲得150元藏金閣商品兌換券。

環保局指出，「海安淘淘」為展現環保理念，以回收的零碼布搭設市集帳棚，周邊擺放的瓶燈裝置來自於回收玻璃瓶，呼應環保永續的理念也讓民眾感受越夜越靚的二手市集。此活動自7月推出以來，至9月底止，總計逾1萬6千人次到訪，為1924件二手物延續物命，預估至12月底至少可為3850件二手物找到新歸宿。

為鼓勵更多人來體驗「海安淘淘」二手市集，環保局還推出，活動日下午5時至7時，每人只要捐贈3樣乾淨物品即可兌換市集消費抵用券10元 (不收家具類、鞋子、棉被、內衣褲)，7月至9月已累計收到702件二手物，已全數捐贈社福團體。

綠生活手作假日體驗活動每一場次40個名額，10月7日上午9點開始接受預約報名 (每人50元)。10月15日為個人場次，共2場，上、下午各一場。各場次30個預約名額。另各提供10個名額於現場報名。10月22日為團體場次，優先開放團體（5人以上）報名，有餘額再開放個人預約報名。

二手市集 台南

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