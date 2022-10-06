影 ／推廣特色運動觀光遊程 南市柳營靶場富潛力
觀光旅遊日趨多元，台南市柳營靶場在市府觀旅局輔導下，推廣台南射擊觀光運動遊程，也希望結合鄰近景點，深化南市旅遊深度與廣度。
觀旅局下午在柳營靶場舉辦成果發表記者會，局長郭貞慧說，為發展南市特色運動觀光遊程及觀光產業，爭取參與中央推廣地方特色運動觀光遊程計畫，以射擊運動為觀光主題，推出以溪北柳營區台南柳營運動靶場為中心的「111年台南市射擊賽事運動觀光推廣計畫」。
她說，今年6至9月，台南射擊運動遊程推廣媒體曝光觸及推估逾13萬4979人次，短期內吸引逾1千人次實際至柳營靶場及周邊溪北區景點旅遊，為台南觀光產業創造至少460萬以上產值。
台南市長黃偉哲也表示，台南觀光元素豐富，除古蹟老街、美食文創，射擊運動也是台南觀光一大亮點，柳營運動靶場擁有專業國手培訓設施兼設老少皆宜的遊戲場域，周邊特色景點、旅宿齊全，可謂擁有發展地方特色運動遊程得天獨厚優勢。
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