砍掉400年「諸羅鳥榕王」…里長到市府陳述原因 後續作法曝光

嘉義市劉厝1號公園400多年「諸羅鳥榕王」得褐根病，劉厝里長陳江圳前天雇工砍除，巨型傘狀樹形一夕消失，民眾錯愕、議員也質疑處理得太草率；市府晚間表示，老榕樹已經多處遭到砍除，令人相當不捨，修剪或砍除應市府執行，里長今已前來陳述原因，後續會行政裁罰，並求償等究責。

鳥榕王原本樹高12公尺、樹圍8公尺，樹冠大約900平方公尺，枝葉茂密，目前僅剩1個氣根；里長陳江圳說，整棵樹早晚會惡化，日前樹幹又斷裂，一旁新建的萬靈廟，月底要辦入火大典，為安全性考量，怕包商動作慢才雇工砍，但程序上申請公文送得較慢。

議員張秀華批評，這棵不只是老樹、還是地方信仰中心，要砍也應先告知，處理過程太草率，有民眾認為砍掉前可先辦音樂會、展老照片作紀念；議員李忠曆說，連好的部分都鋸掉，說不過去。

針對私自砍樹，市府表示，擬依嘉市公園管理自治條例裁罰1200至6000元，至於求償，待行政調查後研議。

市府表示，該公園的榕樹於2011年發現罹患褐根病後，立刻邀專家協助救治，2017年底主幹崩裂傾倒，不放棄持續治療，但褐根病無法根治且併發多種病蟲害，2021年5月底主幹完全崩解傾倒，原規畫編列預算，進行土壤消毒並適當清除治療無效枝幹，讓榕樹其他氣根繼續生長存活，不過現已被砍除。

市府今將榕樹原有棲息地進行敷蓋，避免褐根病菌孢子散布，並採樣榕樹地下部殘根，進行化驗及後續追蹤，確保病菌不會擴散；針對居民的情感部分，已著手規畫與周邊學校、社區及居民，透過辦理宣導會、座談等方式溝通，共同學習體驗生命教育。

市府也再次呼籲，發現公園植栽有罹病或需修剪問題，請撥打1999便民服務專線反映，切莫以身試法。