國慶焰火活動砸大錢惹議 嘉義縣府：維安圍籬長度逾4公里

國慶焰火睽違18年，將再度重返嘉義縣故宮南院園區外台糖地施放，中央與縣府共編逾8千萬元預算，施放焰火連同無人機展演辦市集等活動，其中架設維安圍籬長度逾4公里，花費逾千萬元；議員何子凡批嘉縣窮縣，砸大錢辦一次性焰火，平均1天總預算，不夠辦國慶煙火！

何子凡質疑縣府花龐大經費辦國慶焰火，中央補助2500萬元，縣府向民間募款4714萬元，縣府自籌款1108萬元，總經費達8千322元，嘉縣是窮縣，卻花費龐大經費辦國慶焰火，近年疫情影響民生，縣府有能力募款，應用於改善人民生活。

何子凡以縣府總預算估計說，1年總預算274.13億，中央及縣府用8322萬辦煙火，274.13億元除以365天是7510萬，一年365天，總預算分攤365日下來，還不夠辦一場煙火！

翁章梁說，縣府尋求國營事業、官股銀行及民間贊助，縣款支出約1千萬元，每分錢都會用在對的地方，以經費效益最大化為優先考量，國慶焰火將吸引數十萬遊客，帶來觀光產值與熱潮，迎接國家級焰火慶典，整合介面，節省支出，落焰區安全維護、建置指揮中心、通訊設備、媒體轉播、市集、服務區、整地、流動廁所等，中央都沒有補助，無人機展演也是廠商贊助。

縣府說，除停車場、道路、接駁車花費，故宮南院內維安動線區域，故宮大道，落焰管制區，焰彈區，南院內維安區域等周邊配合活動施設甲種圍籬（高度2.4公尺）總長約1.3公里，乙種圍籬（高度1.8公尺）長度約500公尺，臨時阻隔欄杆（高度1.2公尺）總長約3公里。以上各式圍籬約4.8公里，直接工程費約530萬元。