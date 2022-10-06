台南副議長病逝出缺任期剩1個多月 議長：依法仍要補選

台南市副議長林炳利病逝今天舉行公祭，議長郭信良表示，依規定副議長出缺必須辦理補選，必須在10月28日前召開臨時會選出新副議長，但對於人選他不介入，由議員自主產生，但一定要辦、一定要開會依法產生，選舉所要開的會不必經過程序委員會，只要適合的時間就可以開會選舉，是否會和黨團協商，郭信良說會朝這方向努力。

郭信良表示，今年內政部新修正的「地方立法機關組織準則」的規定，只要正副議長和鄉鎮首長出缺依法必須辦理補選，起初是因任期只剩一個多月是否可以有變通方式，但法令就是法令，有些議員認為中央沒有明定罰責，但監察院若追究下來，如不辦理補選，責任恐怕無人可承擔。

由於副議長任期不足2個月，且不會影響議事運作，民進黨團傾向不補選副議長。若要補選，則一定會推出人選。民進黨內被點名下屆可能參選正副議長的人選，包括邱莉莉、劉米山、林志展及郭清華等人，但對於這次補選，相關人員則相對低調。多數認為副議長補選任期僅剩1個多月順利當選市議員連任更重要。

林炳利於9月26日凌晨病逝，今天在安南區中洲寮舉行公祭，台南市長黃偉哲代表市府頒贈卓越市民，

林炳利後事辦完後，南市議會副議長補選也浮出檯面。無黨聯盟召集人林阳乙不再連任，認為自己是副議長適合人選，但民進黨內估計，民進黨團加上盟友估計有28至29席的實力，已實質過半，也要回應社會對民進黨的期待。

民進黨團發言人呂維胤表示，黨團成員有對副議長補選一事交換意見，多數成員認為補選任期不足2個月，而且未補選也不會影響議事運作，象徵意義大於實質意義，多數黨團成員認為不必再辦補選，讓林炳利在這任期「功德圓滿」。但如果其他黨團或議長認為有必要補選，民進黨身為第一大黨也會正面回應社會的期待推出人選。