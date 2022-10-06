MODEL T大軍台南報到！15輛「芋頭便當盒」年底上路

鴻海旗下鴻華先進自主開發的電動巴士 MODEL T 進軍台南，15輛已在日前抵達台南，交付給府城客運，因塗裝顏色還被稱為「芋頭口味便當盒」，預計年底上路，將行駛台南市區公車 6 路、11 路及 15 路，另外還有 15輛 MODEL T 陸續交付。

臉書《運轉台南好交通》粉專也搶先曝光 MODEL T 大軍抵達台南的歷史一刻，車頭還有「 Hello 台南！字樣，粉專貼文15輛Model T電動巴士新車入荷，陸續抵達台南，預計今年年底前上線營運，行駛市區公車 6路、11路、15路，成為全國第一個大量將Model T電動公車，投入正式商轉的城市。

《運轉台南好交通》粉專也提供Model T電動公車小辭典，車身採簡約造型富科技感，方方正正的造型被公車迷暱稱為「便當盒」，車輛 電池續航力在240公里以上，足以因應彎繞及頻繁停等的市區路線。車內均 配備ADAS先進駕駛輔助系統，可偵測前車距離、車道偏移、行車視野盲區及駕駛不當行為等，內裝導入富當代感的工業設計，結合大片液晶面版顯示螢幕，讓公車族有全新體驗。

網友對MODEL T 年底將上路均相當興奮及期待，並詢問之前試跑2路的 MODEL T 公車會繼續留下來跑嗎？也有人質疑為何運量最高的2號公車沒機會換新車，小編回覆今年已經提報1、2路換便當盒了，希望能受公總青睞。