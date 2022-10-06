嘉市400年諸羅鳥榕王遭砍、地方錯愕反彈 黃敏惠說話了

嘉義市劉厝一號公園內400多年「諸羅鳥榕王」榕樹得褐根病，前天突遭里長雇工砍除，巨大如傘狀的樹形全消失，民眾錯愕；市府表示，私自清除會裁罰1200至6000元，但議員質疑，處理太草率，不只是罰錢問題，為何砍掉應講清楚。市長黃敏惠說，都依相關規定處理，後續作法討論後公布。

黃敏惠今出席嘉市啟智協會的愛心咖啡坊開幕，被問到對鳥榕王遭砍，她說，昨天下午得知訊息，同仁第一時間到場，而這棵樹陪伴大家這麼久，也是重要信仰，應有生命教育意涵，針對砍除的爭議已依相關規定進行，至於後續如何展現對生命重視與尊重，會再公布做法。

昨天很多民眾趕到劉厝一號公園，表示諸羅鳥榕王被砍得太突然，事前沒有人知道，覺得很捨不得，應要先經市府同意再砍；網友說，「幾百年老樹就這樣亂砍掉，莫名其妙令人憤怒」、諷「1200到6000真的重罰欸」。

「不認同此作法！」，議員李忠曆說，議會都有通過治療樹木的預算，就算真的有危害，也該報請市府處理，不是私人要處理就處理，「連好的部分都處理掉，說不過去」。

議員張秀華批評，很多居民也不解到底為何會這樣，這棵不只是老樹，還是地方信仰中心，為此也建新的廟，且市府也有立牌告知是珍貴樹木，雖樹已生病沒辦法救活，要砍也應先告知、經過申請程序，不只是珍貴老榕樹，地方代表是信仰中心，還蓋新廟，「不明究裡就砍掉，處理過程太草率，彷彿松仔公有在吶喊，不知自己怎樣被砍掉的」。

張秀華也說，有民眾認為若要砍除，可先辦音樂會、老照片，永久作為紀念，但砍掉後什麼都沒有了，市府要說清楚，什麼原因要砍掉。

劉厝里長陳江圳表示，榕樹本身都生病，加上樹幹老化，早晚都一定會惡化，日前又發生樹幹斷裂，一旁的廟23日要辦入火儀式，為了安全性考量才砍，自己程序上公文送的較慢。