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發票中千萬爆紅！ 台南海安地下停車場蛻變升級智慧化

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市海安地下停車場蛻變再造創新升級為智慧停車，採用色塊分區讓民眾更容易找到停車位置。記者吳淑玲／攝影
台南市海安地下停車場蛻變再造創新升級為智慧停車，採用色塊分區讓民眾更容易找到停車位置。記者吳淑玲／攝影

台南市交通局今年完成中西區海安路地下停車場地下1層停車場範圍擴建工程，增加127席汽車格位，停車位破千，環境重新大改造，增加地面牆面、視覺標示、指標牌面等，同時運用先進科技導入線上繳費、電動車充電區與線上停車導引等創新加值服務，市長黃偉哲表示海安地下停車場蛻變後，已成為台南市前段班的停車場，提供更優質的停車服務。

黃偉哲表示，海安路地下街原本要設商場，如果完全改成停車場就違背當初的設置，在符合中央法規下，把停車場極大化，停車場B1、B2增加停車位127席，環境優化可以很容易找到停車位，也知道自己停在什麼色的區域，下面有標號碼，牆面有顏色，中間又有一些導引，讓停車更方便環境更整潔、也更安全，婦幼的停車位就設在出入口，還有身障車位及綠能車位也都顧慮到了。最新開出111年7月8月統一發票有人在海安路停車場繳30元中1千萬元，鼓勵大家多使用。

黃偉哲說，積極解決停車問題，4年增加4萬多格位，且多位在市中心府城區，永康、歸仁及新營，先求有再求好，前瞻計畫也爭取9個立體停車場，1個已經完工，7個在施工中，1個正在招標中，會加緊這個腳步，像現在安平水景公園的米奇米妮家族，安平本來很容易塞車，現在剛進安平就塞了，會繼續增加停車位解決、紓緩停車的壓力。

交通局長王銘德指出，與廠商合作再造重塑停車場環境，包括地面整平、牆面粉刷、改善照明亮度，在視覺上更以府城意象美化，並加強車道主要出入口行進方向提示、全面更新指標牌面，也將長條型的停車場分為四大區段輔以不同顏色標示，以利空間辨識及記憶，同時在樓梯、電梯出入口附近以壁畫及投射燈清晰指示周邊路段、景點位置，也導入QR CODE線上繳費與智慧尋車系統，增設電動車充電區提供充電服務。

海安路地下停車場位在五條港文化園區，旁邊是知名水仙宮市場及神農街等，還有海安商圈等，在地採買及遊客人數都相當多，停車格位增加1036席汽車格位，成為市中心規模最大的公有停車場，但有民眾反應常找不到汽車入口，王銘德說，只有兩個入口在府前路和民生路，將增加指標。

台南市海安地下停車場蛻變再造創新升級為智慧停車，採用色塊分區讓民眾更容易找到停車位置。圖／台南市府提供
台南市海安地下停車場蛻變再造創新升級為智慧停車，採用色塊分區讓民眾更容易找到停車位置。圖／台南市府提供
台南市海安地下停車場蛻變再造創新升級為智慧停車，並增加突破到千個以上車位。記者吳淑玲／攝影
台南市海安地下停車場蛻變再造創新升級為智慧停車，並增加突破到千個以上車位。記者吳淑玲／攝影
台南市海安地下停車場蛻變再造創新升級為智慧停車，採用色塊分區讓民眾更容易找到停車位置。圖／台南市府提供
台南市海安地下停車場蛻變再造創新升級為智慧停車，採用色塊分區讓民眾更容易找到停車位置。圖／台南市府提供
台南市海安地下停車場蛻變再造創新升級為智慧停車，交通局長王銘德說明改造創新項目。記者吳淑玲／攝影
台南市海安地下停車場蛻變再造創新升級為智慧停車，交通局長王銘德說明改造創新項目。記者吳淑玲／攝影
台南市海安地下停車場蛻變再造創新升級為智慧停車，還有詳細的出口位置圖。記者吳淑玲／攝影
台南市海安地下停車場蛻變再造創新升級為智慧停車，還有詳細的出口位置圖。記者吳淑玲／攝影

黃偉哲

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