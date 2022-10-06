雲縣公職選舉 5人資格不符、2人重複登記

雲林縣選舉委員會完成地方公職人員選舉參選人資格審查，總幹事陳良駿今天表示，下屆共有1212名參選人登記，除縣長、縣議員參選人資格初審通過、待待中央複審，鄉鎮市民代表、村里長等參選人資格審議結果，有5人資格不符、2人重複登記，其餘參選人均符資格。

距離11月26日大選剩50天，雲林縣長3人登記、應選1席，縣議員69人登記、應選43席，鄉鎮市長54人登記、應選20席，鄉鎮市民代表358人登記、應選228席，村里長728人登記、應選392席，雲林縣選委會已完成資格審查。

選委會表示，雲林縣長有國民黨張麗善、民進黨劉建國及無黨籍林佳瑜等3人登記；縣議員6個選區有69人登記，參選人資格均通過初審，已送中央選舉委員會複審，本月14日核定後公布。

雲林縣鄉鎮市民代表選舉登記，莿桐鄉第3選區林姓參選人、四湖鄉第3選區吳姓參選人，因案登記截止前尚未執行或執行未畢；四湖鄉第2選區吳姓參選人因犯公職人員選舉罷免法第99條第1項判刑確定，審議結果3人資格不符，不予登記。

村里長選舉登記，斗南鎮新光里陳姓參選人、元長鄉龍岩村吳姓參選人，因案登記截止前尚未執行或執行未畢，審議結果2人資格不符，不予登記。另褒忠鄉李姓參選人、台西鄉林姓參選人，重複登記鄉鎮市民代表及村里長，登記無效；口湖鄉湖口村林姓參選人在選舉區繼續居住未滿4個月，資格不符，不予登記。

陳良駿指出，所有參選人資格照審查意見通過，並發函通知各鄉鎮市選務作業中心通知審查合格候選人10月21日參加號次抽籤，縣長、縣議員於縣議會抽籤，鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及村里長則在各公所抽籤。