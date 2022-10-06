台南第四幼兒園動土 教局：陸續建21所公共化幼兒園

台南市立第四幼兒園新建園舍工程今天開工動土，預計2024年完工，教育局表示，未來除容納原來分散各處的分班另外再擴增7個班級，共招收12班332名幼生，可滿足安南區的年輕家長有高品質，且平價的育兒需求。

市長黃偉哲在主持開工儀式時表示，第四幼兒園是中央所補助的幾個幼兒園中較大的案子，總經費2.1億元，中央補助90%、地方自籌10%，希望在兩年後能如期完工。

教育局長鄭新輝說，為提供優質幼兒學習環境、減輕家長育兒負擔，市長就任後，積極爭取中央擴增公共化幼兒園的軟硬體經費，2021至2024年獲教育部核定19.5億經費，其中南市府負擔2億，將陸續新建21所公共化幼兒園。

他表示，自2020年以來，已增設公幼和非營利幼兒園120班，到2024年還會再持續增加，年輕家長第一胎育兒負擔每月將不超過3000元，可大幅減輕家長育兒負擔，而優質完善的新建園舍，更可提供安全與高品質的幼兒學習環境。

園長顏嘉辰表示，安南區家長相當期待新建園，5個分班原來分散各處的各個分班全部集中在同一個園區，空間更大、設備更好、環境更優質。第四幼兒園新建園舍完工後，增加了2歲專班的班數，是家長的福音。未來成為集中園後，將積極開辦課後留園及課後社團，收托時間到下午6點，可有效因應家長上下班的時間需求。