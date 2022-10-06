台南第四幼兒園動土 教局：陸續建21所公共化幼兒園
台南市立第四幼兒園新建園舍工程今天開工動土，預計2024年完工，教育局表示，未來除容納原來分散各處的分班另外再擴增7個班級，共招收12班332名幼生，可滿足安南區的年輕家長有高品質，且平價的育兒需求。
市長黃偉哲在主持開工儀式時表示，第四幼兒園是中央所補助的幾個幼兒園中較大的案子，總經費2.1億元，中央補助90%、地方自籌10%，希望在兩年後能如期完工。
教育局長鄭新輝說，為提供優質幼兒學習環境、減輕家長育兒負擔，市長就任後，積極爭取中央擴增公共化幼兒園的軟硬體經費，2021至2024年獲教育部核定19.5億經費，其中南市府負擔2億，將陸續新建21所公共化幼兒園。
他表示，自2020年以來，已增設公幼和非營利幼兒園120班，到2024年還會再持續增加，年輕家長第一胎育兒負擔每月將不超過3000元，可大幅減輕家長育兒負擔，而優質完善的新建園舍，更可提供安全與高品質的幼兒學習環境。
園長顏嘉辰表示，安南區家長相當期待新建園，5個分班原來分散各處的各個分班全部集中在同一個園區，空間更大、設備更好、環境更優質。第四幼兒園新建園舍完工後，增加了2歲專班的班數，是家長的福音。未來成為集中園後，將積極開辦課後留園及課後社團，收托時間到下午6點，可有效因應家長上下班的時間需求。
建築師陳志淵表示，第四幼兒園新建園舍工程的設計理念，園內有寬敞的中庭及遊戲空間，未來園區內綠蔭的視野更能與校園預定地連成一氣。周遭廣植綠色喬木，結合溜滑梯及樹木平台，在芒果結果的季節可享受採果之樂趣。孩子們在草地上無限制的奔跑，親近自然成長茁壯，環狀走道及高高低低的地景式遊具，創造訓練小肌肉協調能力的空間。家長接送空間、教室、活動室、寢室、辦公室、前後院精心設計，打造專屬幼兒的學習空間，讓家長更放心讓孩子來園就讀。
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