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嘉縣清潔隊競賽 拆解分類高手齊聚展身手番路抱回2獎
嘉義縣清潔隊開賽大展身手！昨天環境保護局舉辦第2屆清潔隊趣味競賽，在稻江科技暨管理學院空地開賽，縣內各鄉鎮市公所交流切磋技藝；由番路鄉公所奪得手工拆解組第1名，獲獎金5000元；布袋鎮公所奪鏟裝機拆解組第1名，獎金5000元；番路鄉公所資收大亨組第1名，獎金3000元。
開拆啦！全縣鄉鎮市公所清潔隊齊聚競賽，包含手工拆解彈簧床、鏟裝機拆解彈簧床及資源回收分類共3項；資深清潔隊員表示，獨立筒彈簧床比例愈來愈高，自從鏟裝機加入拆解彈簧床，提升去化拆解床墊外皮後，須再靠人工拆解床內彈簧，難度複雜費工耗時，全倚賴清潔隊人員，熟練操作減少廢棄床墊堆置。
環保局表示，拆解彈簧床費時費工，不敷變賣成本，屬較難處理的廢棄物，民間回收意願低，108年起補助改裝鏟裝機，操作鏟裝機拆解連結式床墊需花費約5分鐘，人力手工拆解需20至30分鐘，較節省5倍以上時間，大提升整體效率。
競賽活動，也讓清潔隊隊員經競賽進行經驗交流，提升默契與資源回收分類，互相學習，除大展身手，也更能精進作為，讓民眾了解家戶垃圾排出後，清潔隊作業情形。
環保局長張根穆表示，為讓廢棄物回收更有效率，嘉義縣積極評估大型破碎機協助去化破碎轄內彈簧床、廢木材及廢竹材，也將持續推動垃圾量減少及資源回收分類，落實大型回收物清運服務。
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